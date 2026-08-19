Árbol cae sobre seis vehículos y deja un muerto en Querétaro

Peatones y automovilistas que se encontraban cerca del lugar intentaron apoyar a las víctimas antes de la llegada de los equipos de rescate

La caída de un árbol de grandes dimensiones sobre una transitada avenida del Centro Histórico de Querétaro dejó un conductor sin vida, dos pasajeras lesionadas y seis vehículos con daños.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas del domingo 16 de agosto, cuando el ejemplar se desprendió desde el interior de la Alameda Hidalgo y cayó sobre la avenida Corregidora Sur, entre Constituyentes y Zaragoza.

Conductor quedó atrapado dentro de su vehículo

El árbol alcanzó una unidad de transporte privado por aplicación en la que viajaban el conductor, una mujer y su hija de 12 años.

El hombre quedó prensado dentro del automóvil y, pese a las maniobras realizadas por los cuerpos de emergencia, murió como consecuencia de las lesiones. Su identidad no fue divulgada.

La mujer y la menor fueron liberadas entre los restos del ejemplar y pudieron salir caminando después de ser auxiliadas. Ambas fueron trasladadas a un hospital para una valoración médica y su estado de salud fue reportado como estable.

Peatones y automovilistas que se encontraban cerca del lugar intentaron apoyar a las víctimas antes de la llegada de los equipos de rescate.

Seis vehículos e infraestructura urbana resultaron dañados

El desplome afectó a seis automóviles que circulaban o estaban estacionados sobre la avenida Corregidora, cerca de una parada de transporte público y una zona de hoteles.

El peso del árbol también provocó daños en luminarias, instalaciones eléctricas, una sección del muro y la reja perimetral de la Alameda Hidalgo.

La circulación fue cerrada entre las avenidas Constituyentes y Zaragoza mientras Protección Civil, Bomberos, policías y personal de emergencias realizaban el rescate de las víctimas, retiraban el ejemplar y revisaban los riesgos en la zona.

Los primeros equipos de auxilio llegaron aproximadamente entre dos y tres minutos después del reporte al 911, debido a que elementos de Protección Civil efectuaban recorridos de supervisión en el primer cuadro de la ciudad.

Hasta el momento no existe un dictamen definitivo sobre las causas de la caída. Las autoridades deberán determinar la especie, antigüedad y condiciones internas del árbol, así como revisar el estado de sus raíces y la posible presencia de plagas, enfermedades o deterioro.

La evaluación será realizada por áreas municipales y especialistas en arboricultura, por lo que las autoridades evitaron atribuir el accidente a las lluvias o al viento antes de contar con los resultados técnicos.

Personal de la Fiscalía de Querétaro también acudió al lugar para efectuar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo del conductor.