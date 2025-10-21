Info 7 Logo
Aranceles de EUA a productos mexicanos baja a 7.5%

Por: EFE

20 Octubre 2025, 17:41

En 10 días finalizará la última prórroga arancelaria, de 90 días, de la administración Trump sobre los bienes procedentes de México

La tasa arancelaria efectiva que Estados Unidos aplica a las exportaciones mexicanas se situó en el 7,5 %, después del aumento de productos alineados con las reglas del Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), según la última actualización de este lunes del rastreador de aranceles de la consultora económica Moody’s Analytics.

Este porcentaje representa un descenso respecto a la tasa del 13,4 % que la consultora había previsto en agosto.

Moody’s precisó que este ajuste se fundamenta en que cerca del 85 % de las mercancías mexicanas ingresan a suelo estadounidense bajo las disposiciones del T-MEC. Este nivel de cumplimiento implica un incremento del 48 % sobre el promedio histórico reciente.

Asimismo, la firma expuso en su último informe que este crecimiento está ligado a una mayor flexibilidad en las aduanas de EE.UU. en lo relativo al control de las exportaciones procedentes de México.

aranceles-mexico.eua.jpg

El análisis señaló que el alineamiento con el tratado reduce el posible impacto de los aranceles del 25 % anunciados sobre camiones medianos y pesados, cuya entrada en vigor está prevista a comienzos de noviembre, debido al incremento en el cumplimiento de las reglas del T-MEC para autopartes.

Pese a esta mejora, Moody’s anticipa que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría elevar la tasa efectiva (actualmente en 7,5 %) entre un 0,5 y 1 punto porcentual para ganar mayor influencia en las negociaciones del T-MEC, cuya revisión está planeada para 2026.

"Una tasa arancelaria efectiva del 9 % representaría una reducción significativa con respecto a nuestro pronóstico base de octubre y dejaría a México en una ventaja frente a otros grandes socios comerciales de EE. UU. como la Unión Europea, Corea del Sur y Japón", indicó el informe.

En 10 días finalizará la última prórroga arancelaria, de 90 días, de la administración Trump sobre los bienes procedentes de México. 

 

