Apunta las fechas; confirma SEP megapuente de cuatro días

El descanso comenzará el viernes 30 de octubre por una sesión del Consejo Técnico Escolar y se extenderá durante el fin de semana y el lunes 2 de noviembre

Los estudiantes de educación básica tendrán un megapuente de cuatro días consecutivos entre octubre y noviembre, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El periodo sin clases comenzará el viernes 30 de octubre y terminará el lunes 2 de noviembre. Las actividades escolares se reanudarán el martes 3 de noviembre.

El descanso aplicará para alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Así quedan los cuatro días sin clases

El megapuente se formará por la combinación de una sesión del Consejo Técnico Escolar, el fin de semana y la suspensión de labores docentes correspondiente al Día de Muertos.

Las fechas quedan así:

Viernes 30 de octubre: no habrá clases por la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Sábado 31 de octubre: descanso de fin de semana.

Domingo 1 de noviembre: descanso de fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes por el Día de Muertos.

Las clases regresarán con normalidad el martes 3 de noviembre de 2026.

El 2 de noviembre no es descanso obligatorio laboral

Aunque los estudiantes tendrán libre el lunes 2 de noviembre, esta fecha no es considerada un día de descanso obligatorio para los trabajadores de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que el Día de Muertos no genera por sí mismo un día de descanso laboral ni el pago doble correspondiente a un día festivo oficial.

La situación es distinta para los alumnos de educación básica, ya que el calendario de la SEP sí contempla el 2 de noviembre como suspensión de labores docentes.

¿Qué pasa con preparatoria y universidad?

El megapuente está establecido directamente para la educación básica. Los estudiantes de preparatoria y universidad no necesariamente tendrán los mismos días libres, debido a que sus instituciones pueden manejar calendarios académicos propios.

Por ello, quienes cursen educación media superior o superior deberán consultar directamente con su escuela para confirmar si habrá suspensión de actividades.

El calendario escolar también contempla otras suspensiones durante noviembre.

El lunes 16 de noviembre no habrá clases por la conmemoración de la Revolución Mexicana, además el viernes 27 de noviembre se realizará otra sesión del Consejo Técnico Escolar, por lo que tampoco habrá actividades para los estudiantes de educación básica.