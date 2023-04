Apuñala a su mamá, lo detienen y lo ¡dejan en libertad!

Katia Rodríguez Bejarano acusa a su expareja de haber metido a sus hijos en las adicciones y haberle generado odio hacia su persona

Por: Patricia Agüero

Abril 19, 2023, 18:30

El caso de Katia Rodríguez Bejarano, acaparó los titulares nacionales después de que fuera apuñalada en varias ocasiones por su hijo de 18 años de edad, y no solo eso, sino que ahora suplica a las autoridades que no lo dejen en libertad pues teme por su vida y la de sus otros dos hijos.

Fue el pasado 15 de febrero, en Zapopan, Jalisco cuando el joven apuñaló a su madre con un cuchillo en diversas partes del cuerpo causándole heridas que pusieron en riesgo su vida, una de ellas es que sufrío la perforación de uno de los pulmones lo que hacá que Katia tuviera dificultad para respirar.

Según relata la propia mujer de oficio abogada y activista, los vecinos de la calle Naciones Unidas en la colonia Virreyes Residencial en donde ocurrieron los hechos intentaron ayudarla, pero eran amenazados por su propio hijo que en todo momento sostenía el cuchillo.

Un video que circula en redes sociales muestra a la mujer tirada sobre la banqueta mientras se oye que grita: '¡Agárrenlo porfavor!'. En un momento la mujer perdió el conocimiento por lo que se pensó que ya había muerto. Finalmente elementos de la Policía llegaron al lugar, y aunque el joven intentó escapar caminando en sentido contrario a la patrulla, pero al llegar al final de la calle ya había policías quienes lograron su detención.

Yo no tengo la culpa de que mi hijo Santiago haya querido matarme, ya no controlaba la ira, sus adicciones, su ansiedad, luche por salvarlo, pero no lo logre. Mi hijo mentía incluso a mi tmb. Era y ex un experto manipulador, para lograr seguir consumiendo, se ponía de Víctima con…





El 21 de febrero, Santiago fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa en prejuicio de su progenitora, derivado de los datos de prueba que aportó la Fiscalía del Estado ante un Juez, además se le impuso un año de prisión preventiva.

Sin embargo, gracias a los abogados que le contrató su padre, los magistrados de la Segunda Sala Penal de Jalisco reclasificaran el delito de tentativa de feminicidio a lesiones clasificadas y podría salir en libertad tan pronto como este miércoles 19 de abril.

'Mi hijo debe permanecer detenido. A la que más le duele que mi hijo me intento matar es a mí, no debe salir de la cárcel, sino que será de mi y mis otros hijos? Y corre peligro cualquier persona que esté cerca de mi hijo, me duele mucho escribirlo, estoy luchando contra sentimientos horribles de dolor, vergüenza, tristeza, pero se que lo correcto es que pague sus actos ilícitos', escribió Katia en una publicación en Twitter.

Acusa a expareja

Katia Rodríguez acusa a su expareja Santiago 'N' de quien se separó, de someter a su hijo en adicciones después de que se lo quitó en el año 2019, lo rescató a los 2 años y medio para llevarlo a reahabilitación, pero su padre ya había generado odio en Santiago hacia su madre.

'El progenitor biológico de mi hijo Santiago N. Es César G.G.L. El cual es deudor alimentario desde hace 13 años, me despojo de la casa, tmb de eso tiene denuncia, golpeador de mujeres, yo viví violencia extrema física, económica, psicológica, emocional y la más grave fue la vicaria', detalla la activista.

Pese a los llamados de la mujer a las autoridades del estado de Jalisco, la Juez Laila Adriana Cholula Villa, dejó en libertad este miércoles a su hijo Santiago, decisión que lamentó pues teme por su vida y la de sus otros hijos.