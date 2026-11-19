La nueva legislación reconoce a los animales como seres sintientes, establece sanciones por maltrato y abandono y regula su cuidado y protección

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los votos emitidos, con 470 sufragios a favor y dos abstenciones de legisladores del PRI, la creación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas contra el maltrato, el abandono y la crueldad.

La legislación prohíbe el sacrificio de animales en espectáculos como las peleas de perros y las corridas de toros.

La aprobación se realizó en apenas hora y media, sin intervenciones en contra y mediante una sola votación en lo general y en lo particular.

Los diputados priistas Andrés Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía, ambos de Nuevo León, fueron los únicos que se abstuvieron.

El decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la discusión, el morenista Pedro Haces Barba defendió las corridas de toros al considerarlas una manifestación cultural con raíces históricas y sociales, aunque finalmente votó a favor del dictamen.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Jesús Cuanalo Araujo, destacó que la norma busca garantizar un trato digno a los animales, establecer condiciones adecuadas para su cuidado, fortalecer la atención veterinaria y fijar responsabilidades para sus propietarios y cuidadores.

También contempla mecanismos de vigilancia, sanciones y la elaboración de un padrón de personas infractoras.

Legisladores de distintas bancadas respaldaron la creación de un marco jurídico general que permitirá a estados y municipios establecer disposiciones conforme a sus necesidades y características locales.