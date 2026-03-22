Aprueban en Senado preservar cocina tradicional mexicana

El dictamen retoma el reconocimiento de la UNESCO a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

El Senado de la República aprobó por unanimidad un proyecto para impulsar la preservación de la cocina tradicional mexicana, al considerarla parte fundamental del patrimonio cultural del país y de la identidad nacional.

¿Qué establece la reforma aprobada?

El dictamen, avalado con 57 votos, plantea modificar la fracción VI del artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el fin de que autoridades federales, estatales y municipales promuevan acciones para proteger esta expresión cultural.

La iniciativa reconoce que la cocina tradicional no solo se compone de recetas, sino también de conocimientos, técnicas y prácticas transmitidas de generación en generación.

¿Quiénes son los portadores de este patrimonio?

El proyecto subraya que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas son los principales portadores históricos y actuales de esta riqueza cultural.

Durante la discusión, la senadora Lizeth Sánchez destacó que la propuesta busca salvaguardar una tradición vinculada con la identidad y la vida comunitaria.

“No hablamos solo de recetas, hablamos de territorio y comunidad”.

Importancia cultural de la gastronomía mexicana

La legisladora ejemplificó la diversidad gastronómica con platillos como el mole poblano, los chiles en nogada, así como productos tradicionales como las semitas y dulces conventuales.

Indicó que la cocina tradicional está presente en mercados, celebraciones familiares y fiestas patronales, donde cumple una función social al fortalecer el sentido de pertenencia.

Por su parte, la senadora Lorenia Iveth Valles señaló que cada región del país cuenta con expresiones culinarias propias derivadas de su diversidad productiva.

“Las recetas de nuestras abuelas no solo deleitan los paladares, son expresiones de amor, sabiduría y resiliencia”.

Reconocimiento internacional y proceso legislativo

El dictamen retoma el reconocimiento de la UNESCO a la cocina tradicional mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que refuerza su relevancia a nivel global.

La presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Noemí Camino Farjat, informó que el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación.

Con esta iniciativa, el Senado busca fortalecer las políticas públicas para garantizar la preservación de una de las expresiones culturales más representativas de México.