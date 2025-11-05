Aprueban en lo general el Presupuesto de Egresos para 2026

Con 358 votos a favor y 133 en contra, se aprobó el PEF para 2026 por 10.19 billones de pesos, con aumentos en seguridad, salud y participaciones a estados

Con votos a favor de Morena, PVEM y PT y ni uno solo de la oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2026.

Con 358 votos a favor y 133 en contra del PAN, PRI y MC, se aprobó el dictamen que mantiene el gasto federal de 2026 en $10.1 billones de pesos, un incremento del 5.9% en comparación con el presupuesto de 2025.

Este presupuesto fue calificado por la oposición como “un engaño a la gente”, pues aseguran que se “reparten dinero a la gente en programas sociales, pero le quitan su derecho a la salud, a la seguridad pública, educación, apoyo al campo, al agua, entre otros”.

Ante esto, el diputado del PAN, Héctor Tellez, aseguró que este presupuesto es "insensible" y que dicho presupuesto tiene $10,000 millones de pesos menos en seguridad pública para todos los estados y un recorte del 0.7% del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

“Este recorte solo confirma que hay un Estado ausente, inactivo, permisivo con la inseguridad y con el crimen organizado; un Estado que no asume su responsabilidad, cómplice del crimen organizado en nuestro país, que cubre la impunidad y que está creando desamparo y sabotaje a todos los presidentes municipales del país”.

Además de esto, expuso que “hay más deuda”, pero que “no existe ese fondo de salud que viene del pago de los impuestos a bebidas azucaradas” y “un recorte de $5,000 millones de pesos en medicamentos gratuitos del IMSS-Bienestar”.

Por su parte, el PRI, en voz del diputado Rubén Moreira, afirmó que no acompañarán el dictamen, pues este "lesiona a la patria, no es federalista, no es municipalista, no es democrático y no atiende los grandes problemas de la patria”, dijo.

Tras su aprobación en lo general, los diputados discutirán 1,708 reservas o propuestas de modificación para su aprobación en lo particular.

¿Qué incluye el presupuesto de Egresos?

Dentro de la aprobación del presupuesto se propone el incremento de $11,120.7 millones de pesos, lo que equivale a 17.6% más en términos reales para 2026 para los Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior.

Mientras que para los estados y municipios se destinan $2.8 billones de pesos, 3% más en términos reales que en el aprobado de 2025.

Este incremento estará repartido en participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios.

Mientras que la función Salud “presenta un incremento, en términos nominales, de $84,203.2 millones de pesos, ascendiendo a un total de $965,662.8 millones, es decir, 5.8% mayor en términos reales con respecto al presupuesto de 2025”.

Tras su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez, de Morena, explicó al presentar el dictamen en tribuna que, si bien el proyecto sigue sin cambios, eso “no significa que no sea inalterable”.