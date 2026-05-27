Aprueban en lo general aplazar la elección judicial hasta 2028

Morena y sus aliados avalaron en la Cámara de Diputados cambios a la reforma judicial para mover la elección de jueces y ministros a 2028

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados de las reformas constitucionales que aplazan la elección judicial hasta 2028 y establecen la intervención extranjera comprobada como nueva causal de nulidad electoral.

Con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, el bloque mayoritario alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar con las modificaciones constitucionales impulsadas por Morena y sus aliados en San Lázaro.

La reforma relacionada con la elección judicial propone mover los comicios del Poder Judicial previstos originalmente para 2027 y realizarlos en junio de 2028, bajo el argumento de ajustar tiempos operativos y mejorar la organización del nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que el aplazamiento representa un reconocimiento implícito de fallas en la reforma judicial aprobada en 2024, mientras que Morena defendió la medida al sostener que las leyes son perfectibles y requieren ajustes conforme avanza su implementación.

En paralelo, el pleno avaló incorporar al artículo 41 constitucional la intervención extranjera comprobada como causal de nulidad de elecciones. La propuesta busca sancionar cualquier injerencia de gobiernos, organizaciones o actores externos en procesos electorales mexicanos.

La oposición cuestionó la redacción de la reforma al considerar que podría generar discrecionalidad en su aplicación y abrir espacio a interpretaciones políticas, mientras que legisladores oficialistas defendieron la medida como una herramienta para proteger la soberanía nacional y evitar presiones externas en los comicios.

La discusión de los artículos reservados continuará este miércoles 27 de mayo en una sesión convocada para las 9:00 horas, donde se prevé un nuevo debate entre mayoría y oposición antes de la votación definitiva del dictamen.