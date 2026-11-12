Aprueban diputados Presupuesto de Egresos 2027

El presupuesto aprobado en general y particular establece que el gasto público continuará priorizando los rubros de educación, salud y vivienda

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto total de $10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, equivalente a un incremento real de 1.3% respecto al presupuesto de 2026.

El decreto fue avalado en lo particular, con 352 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones. Tras su aprobación, el documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Presupuesto 2027 contempla déficit de $1.3 billones de pesos

Para el ejercicio fiscal 2027 se prevé un déficit presupuestario de un $1 billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos.

Del gasto total estimado, el 69.9% corresponde a gasto programable y el 30.1% restante a erogaciones de naturaleza no programable.

El presupuesto establece que el gasto público continuará priorizando los rubros de educación, salud y vivienda, con énfasis en personas, comunidades y regiones históricamente excluidas.

Los programas prioritarios recibirán $1 billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el gasto de inversión estimado asciende a $1 billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

Reducen presupuesto del INE y reasignan recursos

Entre los ajustes aprobados se encuentra una reducción de $6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos recursos serán distribuidos en distintos rubros:

$3,000 millones de pesos para educación, destinados al programa La Escuela es Nuestra.

para educación, destinados al programa La Escuela es Nuestra. $1,000 millones de pesos para medio ambiente.

para medio ambiente. $300 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. $700 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). $618 millones de pesos para el programa enfocado en la primera infancia.

para el programa enfocado en la primera infancia. $362 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres.

para la Secretaría de las Mujeres. $20 millones de pesos para turismo.

Además, el decreto contempla una reasignación de $6 mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

Las obras tienen como objetivo mejorar el abastecimiento de agua potable y atender los problemas históricos de suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Crean anexos para movilidad y diversidad sexual

El Presupuesto de Egresos de 2027 incorpora dos nuevos anexos transversales. El primero, denominado “Movilidad y Seguridad Vial”, contará con $175 mil 45.5 millones de pesos.

El segundo, correspondiente a “Diversidad Sexual y de Género”, contempla recursos por $43 mil 369.4 millones de pesos.

En cuanto a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá una meta de balance financiero de $95 mil 103 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de $118 mil 609 millones 169 mil 760 pesos.

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció una meta de balance financiero de $25 mil 49 millones 336 mil pesos y un techo de gasto en servicios personales de $94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos.