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Aprueban diputados Presupuesto de Egresos 2027

Por: Diana Valeria Leyva

11 Noviembre 2026, 09:31

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El presupuesto aprobado en general y particular establece que el gasto público continuará priorizando los rubros de educación, salud y vivienda

Aprueban diputados Presupuesto de Egresos 2027

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto total de $10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, equivalente a un incremento real de 1.3% respecto al presupuesto de 2026.

El decreto fue avalado en lo particular, con 352 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones. Tras su aprobación, el documento fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Presupuesto 2027 contempla déficit de $1.3 billones de pesos

Para el ejercicio fiscal 2027 se prevé un déficit presupuestario de un $1 billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos.

Del gasto total estimado, el 69.9% corresponde a gasto programable y el 30.1% restante a erogaciones de naturaleza no programable.

El presupuesto establece que el gasto público continuará priorizando los rubros de educación, salud y vivienda, con énfasis en personas, comunidades y regiones históricamente excluidas.

Los programas prioritarios recibirán $1 billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes a 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Por su parte, el gasto de inversión estimado asciende a $1 billón 133 mil 613.2 millones de pesos.

Reducen presupuesto del INE y reasignan recursos

Entre los ajustes aprobados se encuentra una reducción de $6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos recursos serán distribuidos en distintos rubros:

  • $3,000 millones de pesos para educación, destinados al programa La Escuela es Nuestra.
  • $1,000 millones de pesos para medio ambiente.
  • $300 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.
  • $700 millones de pesos para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
  • $618 millones de pesos para el programa enfocado en la primera infancia.
  • $362 millones de pesos para la Secretaría de las Mujeres.
  • $20 millones de pesos para turismo.

Además, el decreto contempla una reasignación de $6 mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar la construcción del Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara.

Las obras tienen como objetivo mejorar el abastecimiento de agua potable y atender los problemas históricos de suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Crean anexos para movilidad y diversidad sexual

El Presupuesto de Egresos de 2027 incorpora dos nuevos anexos transversales. El primero, denominado “Movilidad y Seguridad Vial”, contará con $175 mil 45.5 millones de pesos.

El segundo, correspondiente a “Diversidad Sexual y de Género”, contempla recursos por $43 mil 369.4 millones de pesos.

En cuanto a las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendrá una meta de balance financiero de $95 mil 103 millones de pesos y un techo de gasto en servicios personales de $118 mil 609 millones 169 mil 760 pesos.

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció una meta de balance financiero de $25 mil 49 millones 336 mil pesos y un techo de gasto en servicios personales de $94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos.

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