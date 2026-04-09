Aprueban diputados eliminación de 'pensiones doradas'

En una sesión clave para la política de austeridad en México, el pleno de la Cámara de Diputados emitió oficialmente la declaratoria de constitucionalidad a la reforma que elimina las llamadas "pensiones doradas".
Esta medida establece límites estrictos a las jubilaciones de privilegio en organismos descentralizados y empresas públicas del Estado, impactando directamente a exfuncionarios de entidades como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La mesa directiva de San Lázaro, presidida por la legisladora Kenia López Rabadán, informó que se recibió el cómputo aprobatorio de 20 congresos locales, cumpliendo así con el requisito legal para modificar la Carta Magna.
Entre los estados que respaldaron la iniciativa se encuentran Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México, entre otros.
“Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, se emite el siguiente proyecto de declaratoria”, externó López Rabadán antes de remitir el documento a la Cámara de Senadores.