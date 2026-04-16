Aprueban Día Nacional del Xoloitzcuintle en México

El dictamen establece que este animal ocupa un “lugar singular” en la cultura de México, debido a su vínculo con la cosmovisión mesoamericana

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles declarar el 27 de octubre de cada año como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, al considerar que este perro originario de México es parte de la identidad cultural, espiritual e histórica del país.

El dictamen fue avalado con 433 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, y fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación, por lo que aún deberá completar el proceso legislativo para entrar en vigor.

Un reconocimiento con sustento cultural e histórico

Durante la presentación del proyecto ante el pleno, la diputada Nadia Navarro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que el xoloitzcuintle es una raza endémica que forma parte de la historia y la identidad nacional, además de tener presencia en los hogares mexicanos.

El dictamen establece que este animal ocupa un “lugar singular” en la cultura de México, debido a su vínculo con la cosmovisión mesoamericana, donde era considerado un acompañante espiritual.

De acuerdo con el documento, el xoloitzcuintle aparece en códices y crónicas coloniales como guía de las almas hacia el Mictlán, el inframundo de la tradición mexica y náhuatl. Asimismo, la tradición oral de pueblos nahuas, mixtecos y zapotecos lo reconoce como protector y guardián.

Proceso legislativo y origen de la iniciativa

La propuesta retoma iniciativas presentadas en 2025 por las diputadas Ana Erika Santana, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Nadia Navarro, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Población.

Dicha comisión emitió un dictamen en sentido positivo el 3 de marzo de 2026, lo que permitió que el proyecto avanzara hasta su discusión y aprobación en el pleno de San Lázaro.

El documento también subraya que el xoloitzcuintle estuvo cerca de desaparecer durante el virreinato debido al desplazamiento por razas europeas, aunque su recuperación comenzó en la década de 1950.

Actualmente, es una raza reconocida a nivel internacional y cuenta con tres tamaños oficiales: estándar, intermedio y miniatura, además de un fuerte arraigo en la cultura popular.

Su presencia en el arte mexicano ha sido constante, con representaciones en obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo, entre otros, lo que refuerza su valor como símbolo cultural.

La elección del 27 de octubre responde a su significado dentro de las tradiciones del Día de Muertos, ya que en diversas regiones del país esta fecha está dedicada a honrar a los animales fallecidos.

El dictamen señala que esta conmemoración fortalece la visión del xoloitzcuintle como un vínculo entre los vivos y los muertos, además de representar valores como la memoria colectiva y el respeto a los ancestros.

Impulso a la conservación y difusión

La nueva efeméride busca reconocer al xoloitzcuintle como patrimonio vivo de México, así como promover su conservación y difusión entre las nuevas generaciones.

Además, plantea fomentar la educación sobre su importancia histórica y cultural, así como impulsar políticas públicas orientadas a su protección y preservación.

Con este avance legislativo, el Congreso da un paso para consolidar el reconocimiento institucional de una de las especies más representativas del país, cuya relevancia trasciende lo biológico para convertirse en un símbolo de identidad nacional.