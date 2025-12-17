Aprueban crédito de 300 mdd a CFE para mejorar red eléctrica

El financiamiento aprobado por el CAF contribuirá de forma parcial a inversiones en transmisión y distribución mediante alrededor de 16 proyectos estimados

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) del México una línea de crédito por hasta 300 millones de dólares para financiar una parte del plan de fortalecimiento y expansión del sistema eléctrico mexicano, con énfasis en infraestructura de transmisión y distribución.

El organismo detalló este martes en un comunicado que, con estos recursos, se desplegarán más de 1.870 kilómetros de redes, con el objetivo de beneficiar a más de 44 millones de personas en todo el territorio mexicano, como parte de la expansión y modernización de las redes eléctricas.

El CAF explicó que los proyectos financiados están categorizados como Proyectos con Impacto Diferido en el Registro de Gasto (Pidiregas), un esquema que permite que sean financiados en el largo plazo por la CFE una vez que entren en operación comercial, generen ingresos y resulten autosostenibles.

El crédito se instrumentará en dos partes: un préstamo de hasta $200 millones de dólares con un plazo de hasta 15 años para financiar parcialmente proyectos de infraestructura eléctrica.

Además, una línea de crédito revolvente por hasta $100 millones de dólares para necesidades de corto plazo vinculadas al plan de inversiones, capital de trabajo u otros propósitos generales.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, sostuvo que "este financiamiento refleja el compromiso de CAF con la transición energética justa en América Latina y el Caribe".

Por parte de la empresa mexicana, el director de Finanzas de la CFE, Eugenio Amador Quijano, afirmó que “el apoyo de agencias de desarrollo, como CAF, es fundamental para que la Comisión Federal de Electricidad pueda ejecutar, de manera eficiente, proyectos estratégicos para el sistema eléctrico”.

El CAF enmarcó este crédito en el Plan de Expansión 2025-2030 de la CFE, que contempla inversiones cercanas a 30.000 millones de dólares, de los cuales el 57 % serán destinados a generación, el 30 % para transmisión y el 13 % para distribución y telecomunicaciones.

En particular, el financiamiento aprobado por el CAF contribuirá de forma parcial a inversiones en transmisión y distribución mediante alrededor de 16 proyectos estimados, en unos $1.549 millones de dólares, previstos para entrar en operación en 2026 y 2027 en distintas regiones del país, desde el noroeste hasta el sureste.

La CFE, creada en 1937, atiende a 49,6 millones de usuarios con una cobertura poblacional del 99,8 % y opera más de 111.000 kilómetros de líneas de transmisión y casi 908.200 kilómetros de redes de distribución.