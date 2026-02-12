Aprueba Senado reducción de jornada laboral a 40 horas semanales

Este dictamen modifica el Artículo 123 de la Constitución y establece que la disminución se implementará de forma gradual entre 2027 y 2030

Este miércoles, el Senador de la República aprobó en lo general como en lo particular la reforma constitucional con la cual se reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas.

Este dictamen, el cual fue impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, modifica el Artículo 123 de la Constitución y establece que la disminución se implementará de forma gradual entre 2027 y 2030.

La reforma fue aprobada en lo general de manera unánime. Mientras que lo particular obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, estos últimos del PRI y Movimiento Ciudadano.

Con esto, el proyecto avanza sin cambios en los puntos más controvertidos y continuará su proceso legislativo en la Cámara de Diputados.

Calendario de aplicación

2027: jornada de 46 horas semanales.

2028: reducción a 44 horas.

2029: disminución a 42 horas.

2030: entrada en vigor de la jornada de 40 horas semanales.

No se modificarán días de descanso

Uno de los puntos que no modifica esta reforma son los días de descansos y horas extras.

En el tema de los descansos, se quedará como está en la Constitución, la cual establece un día de descanso por cada seis de trabajo, pues, aunque legisladores plantearon incorporar el nuevo esquema directamente en la Constitución en que se otorguen dos días de descanso por cinco trabajados, las reservas presentadas en ese sentido no fueron admitidas a discusión.

Con 41 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el pleno rechazó modificar el dictamen para incluir esa precisión.

...Pero sí las horas extras

El proyecto aprobado eleva el límite de horas extra permitidas de nueve a 12 horas semanales.

Este cambio generó posicionamientos encontrados, pues algunos legisladores de la oposición señalaron la necesidad de establecer límites más claros, mientras que integrantes de la mayoría indicaron que esos aspectos podrán desarrollarse en la legislación secundaria.