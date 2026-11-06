Aprueba INE auditorías a contratos y controles anticorrupción

El plan del organo electoral contempla revisar contratos de 2016 a 2026, habilitar denuncias anónimas y sancionar a los responsables

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un plan de auditorías y controles administrativos para atender los señalamientos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei y evitar que se repitan posibles irregularidades.

Entre las medidas destaca solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una fiscalización extraordinaria de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026, además de considerar una auditoría externa y habilitar un buzón electrónico para denuncias anónimas.

El programa también contempla preservar documentos, elaborar un inventario de los contratos sujetos a revisión y dar prioridad a aquellos que puedan afectar el proceso electoral en curso. Las investigaciones buscarán identificar las condiciones que propiciaron las presuntas anomalías, revisar los mecanismos de control y verificar el acceso a información reservada, incluidos los datos del padrón electoral.

Consejeros piden esclarecer posibles irregularidades

Durante la sesión, consejeros y representantes partidistas coincidieron en que la renuncia de Taddei no resuelve la crisis del organismo y exigieron esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El consejero Arturo Castillo calificó el episodio como la crisis histórica más grave del instituto, mientras que la presidenta provisional, Blanca Cruz, aseguró que la autonomía del INE no significa opacidad y ofreció colaboración con las autoridades investigadoras.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey planteó abrir las contrataciones a licitaciones, incluso internacionales, y limitar las adjudicaciones directas a casos excepcionales para evitar favoritismos y conflictos de interés.

También propuso crear una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, luego de que durante la gestión anterior las decisiones de esa área se concentraran en la Junta General Ejecutiva.

Cancelan reunión con autoridades federales

En tanto, fue cancelada la reunión prevista para este viernes entre consejeros y funcionarios federales de seguridad e inteligencia financiera, en la que se abordaría la verificación de integridad de las candidaturas para las elecciones de 2027.

Además, Blanca Cruz informó que revisará las demandas laborales de operadores de módulos de atención ciudadana, quienes advirtieron sobre un posible paro.

Los representantes partidistas insistieron en que deben investigarse los pagos a proveedores y determinarse las responsabilidades correspondientes.