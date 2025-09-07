Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Aprehenden a servidores públicos por decomiso de 'huachicol'

Por: Diana Leyva

06 Septiembre 2025, 09:35

Compartir

Autoridades también detuvieron a directivos por su presunta relación con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo realizado en Tamaulipas

Aprehenden a servidores públicos por decomiso de 'huachicol'

El Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, informó que se llevaron a cabo las detenciones de varios directivos de empresas, así como de algunos servidores públicos, quienes presume, contaban con orden de aprehensión.

Con base al aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo realizado el pasado mes de marzo en Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con lo publicado en redes sociales, este despliegue se realizó durante un despliegue efectuado por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Afirmó que continúan con las investigaciones correspondientes para detener a las personas involucradas en dichos delitos, como parte de la estrategia implementada por el Gobierno Federal.

Será el domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas, cuando se brinde una conferencia para detallar las acciones realizadas en este caso.

Comentarios