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Aprehenden a exgobernador de Baja California por red de huachicol

Por: Diana Valeria Leyva

16 Julio 2026, 15:07

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Elementos de Secretaría de Seguridad fueron los responsables de llevar a cabo su aprehensión por su supuesta implicación en una red de contrabando

Aprehenden a exgobernador de Baja California por red de huachicol

El exgobernador de Baja CaliforniaErnesto "N", fue detenido este jueves por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los responsables de llevar a cabo la aprehensión de este exmandatario estatal por su supuesta implicación en una red de contrabando de combustible vinculada con una empresa fundada por el mismo.

La Fiscalía calificó el caso como una investigación de alta complejidad y señaló que Ruffo Appel es investigado por su posible participación en una estructura vinculada con la introducción ilegal de combustible al país.

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