Aprehenden a exgobernador de Baja California por red de huachicol

Elementos de Secretaría de Seguridad fueron los responsables de llevar a cabo su aprehensión por su supuesta implicación en una red de contrabando

El exgobernador de Baja California, Ernesto "N", fue detenido este jueves por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los responsables de llevar a cabo la aprehensión de este exmandatario estatal por su supuesta implicación en una red de contrabando de combustible vinculada con una empresa fundada por el mismo.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

La Fiscalía calificó el caso como una investigación de alta complejidad y señaló que Ruffo Appel es investigado por su posible participación en una estructura vinculada con la introducción ilegal de combustible al país.