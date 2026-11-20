De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el exfuncionario estaría vinculado con el grupo delictivo 'La Familia Michoacana'

El Gabinete de Seguridad anunció este jueves a Vicente “N”, expresidente municipal de Tetipac, por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión en el estado de Guerrero.

A través de redes sociales, las autoridades federales señalaron que estas supuestas acciones se efectuaron en contra de trabajadores de una empresa refresquera.

En Guerrero, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGEGuerrero y @SSPGro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Vicente “N”, por el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera. El detenido, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo “Familia Michoacana” y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para combatir este delito y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026 Exalcalde de Tetipac cuenta con aparentes nexos con 'La Familia Michoacana' De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el exfuncionario estaría vinculado con el grupo delictivo “La Familia Michoacana” y presuntamente relacionado con el control de la comercialización de productos en dicho municipio. La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.