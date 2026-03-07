Apoyan Sinaloa y Querétaro retorno de ciudadanos en Medio Oriente

Autoridades de ambos estados realizaron gestiones para apoyar a mexicanos varados en la región; traslados incluyen rutas marítimas y conexiones aéreas

Autoridades de Sinaloa y Querétaro implementaron gestiones para apoyar el retorno de ciudadanos mexicanos que permanecían en Medio Oriente, luego de enfrentar dificultades para regresar al país por el cierre del espacio aéreo y la cancelación de vuelos en la región.

Mientras en Sinaloa un grupo de turistas ya logró regresar a territorio nacional, el gobierno de Querétaro informó que prepara la repatriación de decenas de ciudadanos que aún permanecen en la zona.

Querétaro gestiona repatriación de 78 ciudadanos

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que se logró gestionar el retorno de 78 queretanos que actualmente se encuentran varados en Medio Oriente.

De acuerdo con el mandatario estatal, el regreso de los connacionales comenzará a partir del 10 de marzo mediante traslados aéreos que se realizarán de forma progresiva.

En el proceso se dará prioridad a personas con enfermedades, adultos mayores, mujeres, niñas y niños, mientras que posteriormente se trasladará al resto de los ciudadanos que permanecen en la región.

“El gobierno de Querétaro es un gobierno solidario que trabaja por el bien común. Hoy nuestro deber es brindar apoyo y consuelo a nuestros paisanos. Les reiteramos: no están solos”.

Kuri explicó que su administración presentó una propuesta al gobierno federal para coordinar el retorno de los mexicanos; sin embargo, señaló que a los turistas se les ha indicado esperar a que las aerolíneas o agencias de viaje reprogramen sus vuelos.

“Estamos proponiendo la renta de un avión, pero la obligación y por mandato constitucional le corresponde al gobierno federal hacer un planteamiento real, no esperar a que la aerolínea le resuelva”.

Ante este panorama, el gobierno estatal solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la representación diplomática mexicana para definir si habrá apoyo federal para repatriar a los connacionales.

“Estamos pidiendo a la Cancillería que se haga un planteamiento formal y nos digan si sí o no van a apoyar, porque sigue la expectativa de la gente que está allá”.

Turistas sinaloenses logran regresar a Mazatlán

En el caso de Sinaloa, los 14 ciudadanos sinaloenses que se encontraban de viaje en Medio Oriente ya lograron regresar a Mazatlán, luego de varios días de gestiones realizadas por el gobierno estatal y autoridades diplomáticas.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que el apoyo incluyó acompañamiento en trámites, asesoría para encontrar rutas de regreso y asistencia para resolver temas migratorios.

“Los estuvimos atendiendo paso a paso, desde que salieron de allá los apoyamos, les hicimos apoyos especiales para efecto de que tuvieran su visa, los que llegaron a Egipto, porque a Egipto llegaron por barco, pero caminar un extranjero por tierras egipcias necesita visa. Nosotros estuvimos atentos de todo y les ayudamos a resolver todo eso. Ya están acá, ya me han pedido que quieren verse conmigo y los voy a ver con mucho gusto”.

Traducción y apoyo diplomático facilitaron el retorno

Al arribar al aeropuerto de Mazatlán, la turista Arcelia Loaiza agradeció el respaldo recibido por parte del gobierno estatal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que permitió resolver la incertidumbre generada por la suspensión de vuelos.

“Se puso en contacto Gobierno del Estado con nosotros, nos abrieron muchas puertas y pues afortunadamente ya estamos aquí, después de cuatro días, pues ya logramos estar aquí en Mazatlán”.

La viajera explicó que uno de los principales obstáculos fue la comunicación, ya que el grupo enfrentó dificultades con el idioma en varios puntos de su recorrido.

“Súper complicado, ni a señas ni nada, entonces, afortunadamente la persona que nos contactó de Gobierno del Estado sabe hablar árabe y era así como ‘estoy aquí, ayúdame’ y ya pasábamos el teléfono y él nos ayudaba en todo momento. Adicional nos contactó la embajada de allá de Egipto”.

Grupo utilizó rutas marítimas y aéreas para salir

Para regresar a México, los turistas sinaloenses utilizaron diferentes rutas. Seis personas salieron por vía marítima desde el puerto jordano de Áqaba hacia Sharm el-Sheij, Egipto, desde donde posteriormente realizaron conexiones aéreas.

Las ocho personas restantes optaron por trasladarse en avión hacia Casablanca, Marruecos, para después viajar a Madrid, España y finalmente arribar a territorio mexicano.

Las gestiones realizadas por ambos gobiernos estatales permitieron facilitar el retorno de ciudadanos mexicanos que se encontraban en Medio Oriente ante las complicaciones para abandonar la región.