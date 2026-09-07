Apoyan a usuarios por fallas en la Línea 3 del Metro

Vehículos de la policía capitalina transportan a viajeros de la Línea 3 mientras técnicos del transporte atienden el percance.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo especial de apoyo para el traslado de pasajeros ante la suspensión provisional del servicio en un tramo de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Las unidades de la corporación policial realizan recorridos de apoyo a la movilidad para transportar a las y los usuarios afectados entre las estaciones Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo y Potrero.

A través de sus canales oficiales, la SSC confirmó que camionetas y vehículos de la dependencia han sido habilitados de manera inmediata para mitigar la alta demanda de transporte y facilitar la conexión de los ciudadanos hacia sus destinos.

Por su parte, el STC Metro informó que la interrupción del servicio abarca el tramo desde Indios Verdes hasta la estación La Raza, derivada de una revisión en la zona de vías, por lo que el personal técnico de la red labora en la atención de la falla.