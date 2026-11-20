Rafael Álvarez Ayala permanece hospitalizado y sedado por heridas de bala; un juez volvió a posponer su comparecencia virtual

La situación jurídica de Rafael Álvarez Ayala, conocido como “El R2”, permanece pendiente debido a su estado de salud. Un juez federal suspendió nuevamente la audiencia virtual en la que debía comparecer el presunto líder criminal, quien continúa hospitalizado en Guadalajara tras resultar herido durante un operativo de fuerzas federales.

La diligencia estaba programada para el miércoles 18 de noviembre; sin embargo, el juzgador determinó aplazarla luego de considerar que el detenido todavía no se encuentra en condiciones de participar en el procedimiento judicial.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), los disparos que recibió en el abdomen y la cirugía de emergencia a la que fue sometido lo mantienen sedado y con un nivel mínimo de conciencia. Esta es la segunda ocasión en que se suspende su audiencia por motivos médicos.

‘El R2’ seguirá hospitalizado bajo vigilancia

Rafael Álvarez Ayala fue detenido el 8 de noviembre durante un operativo de fuerzas federales en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte, en Guadalajara, Jalisco. Durante la intervención se registró un enfrentamiento en el que resultó lesionado por impactos de bala.

Desde entonces permanece internado en el Hospital Civil de Guadalajara, donde recibe atención médica y está bajo un dispositivo especial de seguridad. Su defensa promovió un amparo que impide su traslado a un centro penitenciario mientras no reciba el alta médica.

Por ahora, no se ha informado una nueva fecha para que el detenido comparezca ante el juez. La continuación del procedimiento dependerá de que su condición de salud permita su participación en la audiencia.

¿Qué pasó con las personas detenidas junto a ‘El R2’?

En el mismo operativo fueron detenidas otras 19 personas en el restaurante Sabea. De acuerdo con la información difundida por la FGR, todas ya fueron vinculadas a proceso, aunque enfrentan distintas medidas cautelares.

De ese grupo, 16 personas continúan su proceso en libertad, sujetas a las condiciones establecidas por la autoridad judicial. En contraste, tres señaladas por la Fiscalía como integrantes del círculo cercano de Álvarez Ayala permanecen bajo prisión preventiva justificada.

En el caso de “El R2”, se prevé que el juez determine las medidas cautelares correspondientes cuando pueda continuar la audiencia y se analicen las imputaciones en su contra.

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, alias ‘El R2’?

Las autoridades identifican a Rafael Álvarez Ayala como presunto líder de una célula delictiva conocida como Los R’s. La FGR lo relaciona con un grupo que operaba en Jalisco y que, según las investigaciones, estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su detención ocurrió durante un despliegue federal en Guadalajara, el cual derivó en la captura de otras personas que se encontraban en el restaurante. Mientras el resto de los implicados continúa sus respectivos procesos, el procedimiento contra Álvarez Ayala permanece condicionado por su recuperación médica.