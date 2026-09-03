Aplazan ganaderos mexicanos reinicio de exportación a EUA

La interrupción ocurre después de que México y Estados Unidos reabrieran el 24 de agosto el puerto de Douglas para el ganado mexicano

La exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por Agua Prieta, Sonora, se aplazó para el 8 de septiembre debido a una falla técnica en la estación cuarentenaria debido al tamaño y peso de algunas reses que estaban rezagadas durante los meses de cierre.

En un comunicado emitido este martes, la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó de la situación.

Explicó que el pasado 28 de agosto, el chute de inspección de ganado -un pasillo estrecho y cercado diseñado para inmovilizar temporalmente y revisar a los animales- utilizado por el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) "presentó anomalías que representaban un riesgo para el personal y el propio ganado".

Debido a ello, dijo la UGRS, se "suspendió temporalmente la exportación, hasta que se lleve a cabo la sustitución del equipo, y garantizar la seguridad de todos los involucrados en este proceso tan esperado por los ganaderos de Sonora".

La Unión expuso que el responsable de la obra consideró que "tomará de tres a cuatro días el fraguado de los pisos e instalación del chute nuevo".

Y considerando que el lunes 7, es día feriado en Estados Unidos (Labor Day) "se reiniciaran operaciones el martes 8 de septiembre con la programación de citas previa a la suspensión de actividades".

Estas acciones, señalaron los ganaderos de Sonora, justifican sus gestiones para que "se considere la apertura de la cuarentenaria de Nogales, Sonora", instalaciones que, precisaron, "cuentan con toda la infraestructura adecuada para el protocolo de recepción y preinspección del ganado".

La interrupción ocurre después de que México y Estados Unidos reabrieran el 24 de agosto el puerto de Douglas para el ganado mexicano, con un primer envío de 750 cabezas desde Agua Prieta y la previsión de aumentar gradualmente el volumen hasta 1,500 animales diarios.

La reapertura puso fin a más de un año de cierres intermitentes derivados del avance del gusano barrenador del ganado (GBG), una larva que invade tejidos vivos de animales de sangre caliente.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, tras la detección del primer caso en Chiapas.

Luego de una reanudación, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025 por la expansión de la plaga hacia Oaxaca y Veracruz.

El paso por Douglas reabrió nuevamente el 7 de julio de 2025, pero Estados Unidos ordenó cerrarlo dos días después tras notificarse otro caso en Veracruz, con lo que las exportaciones permanecieron suspendidas hasta la reapertura de este agosto.