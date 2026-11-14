Aplazan audiencia de ‘El R2’ por cirugía; comparecen 20 detenidos

El presunto operador del CJNG no pudo continuar la diligencia por los efectos de los analgésicos; los otros detenidos acudieron ante el juez en Puente Grande

La audiencia inicial de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, señalado como presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue suspendida debido a su estado de salud, luego de que los medicamentos que recibe tras una intervención quirúrgica le provocaran somnolencia e impidieran que siguiera la diligencia.

El procedimiento se llevó a cabo la noche del miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, con el detenido conectado desde una cama del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde permanece hospitalizado y bajo vigilancia médica.

Durante la sesión, los médicos informaron que, debido a los efectos de los analgésicos administrados después de una limpieza quirúrgica realizada esa misma mañana, difícilmente podría mantenerse consciente durante más de una hora. Ante esta situación, el juez federal determinó suspender la audiencia únicamente para Álvarez Ayala.

‘El R2’ permanece hospitalizado tras recibir impactos de bala

El presunto integrante del CJNG continúa internado en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde recibe asistencia de oxígeno y permanece bajo observación. Aunque sus signos vitales fueron reportados como estables, su condición médica ha impedido que sea trasladado al penal de Puente Grande, como estaba previsto.

Álvarez Ayala fue detenido el domingo 8 de noviembre durante un operativo realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, donde se registró un enfrentamiento armado entre elementos de seguridad y personas que se encontraban en el establecimiento.

Durante el incidente, el detenido recibió al menos tres impactos de bala, por lo que fue trasladado al hospital y sometido a distintas intervenciones quirúrgicas para atender las lesiones.

Por el momento, no se estableció una nueva fecha para reanudar su audiencia inicial. Además, el presunto mando cuenta con una suspensión provisional que frena temporalmente una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y armas de fuego.

Los otros 20 detenidos comparecieron ante el juez

Mientras la audiencia de “El R2” quedó suspendida, el procedimiento judicial continuó para las otras 20 personas detenidas durante el operativo en el restaurante Sabea, quienes comparecieron físicamente ante el juez en el Centro de Justicia Federal de Puente Grande, Jalisco.

El grupo fue trasladado desde las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara bajo un dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de distintas corporaciones.

Entre los detenidos se encuentran personas señaladas como presuntos operadores del CJNG, trabajadores del restaurante y músicos de la agrupación norteña Los Arras, quienes se encontraban amenizando el evento cuando ocurrió el operativo.

Familiares de los integrantes de la banda han sostenido que los músicos únicamente acudieron al establecimiento para cumplir con un contrato de trabajo y que no tenían relación con las actividades de la organización criminal.

La situación jurídica de cada uno de los detenidos deberá determinarse durante el proceso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si todos tenían algún vínculo con el grupo delictivo.

Así fue el operativo en el restaurante Sabea

La detención de Rafael Álvarez Ayala y las otras 20 personas ocurrió el domingo 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en Guadalajara. El despliegue fue realizado por elementos de seguridad tras trabajos de inteligencia y derivó en un enfrentamiento armado.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, durante la intervención las autoridades aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, envoltorios con presunta metanfetamina y vehículos.