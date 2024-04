 Aplauden a madre que acompañó a su hija en salida con amigas

Una joven madre está causando revuelo en redes sociales después de mostrar que acompañó a su hija que salió a tomar un café con sus amigas.

"Mi hija en su primer salida a un café con amigas, mamá siempre al pendiente", escribió la mujer en la publicación en TikTok.

La mujer identificada como Blanca Martínez Azueta se muestra en el video sentada en una mesa apartada en donde se encuentra su hija con sus amigas.

La madre decidió acompañar a su hija de 11 años en su primera salida a un lugar público para cuidarla y estar al pendiente.

El video que cuenta con más de 1.3 millones de vistas generó opiniones divididas de los usuarios que reaccionaron al video.

Por un lado, algunas personas criticaron a la mamá por acompañar a su hija al considerar que no le estaba dando su espacio y sobre todo confianza.

Sin embargo, hubo una mayoría que 'aplaudió' a la mamá por preocuparse por su hija por la inseguridad que se vive en el país. Otras personas recordaron que cuando su mamá las acompañaba se sentían más seguras.

"La gente se queja y luego cuando pasa algo dicen "donde estaba su madre ?", "Como quieren que la deje salir sola, tengo 17 años y me hubiera encantado que mi mamá ne hubiera acompañado algunas veces, me habría ahorrado un monton de malos ratos", "A veces es muy necesario, tengo 18, he tenido experiencias espantosas pq salgo sola y me encantaría q mi mamá estuviera cerca para cuidarme", "Gracias mami por darle espacio y cuidarla desde una distancia segura. Eres un gran ejemplo por darle libertad con cuidados a tu nena".

Comentarios