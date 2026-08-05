¡Aparta la fecha! Anuncian Segundo Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció este martes que se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026.

En una conferencia de prensa, la coordinadora Laura Velázquez Alzúa compartió que será el próximo sábado 19 de septiembre de 2026, a las 12:00 horas.

La coordinadora nacional de Protección Civil, @laualzua, presentó los detalles del Segundo Simulacro Nacional 2026 en conferencia de prensa, acompañada por @IGeofisicaUNAM, @SismologicoMX, @cires_ac y @cenapred.



El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00… pic.twitter.com/61dvnPHYA7 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026

Desde las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN), Velázquez Alzúa aseguró que el objetivo de este ejercicio es fortalecer la preparación, coordinación y capacidad de los tres órdenes de gobierno.

Previo al ejercicio, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el izamiento de la bandera en el Zócalo en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

¿Bajo qué hipótesis se llevará el Segundo Simulacro Nacional 2026 en tu entidad?

Laura Velázquez detalló que el ejercicio contemplará cinco hipótesis sísmicas, diseñadas a partir de datos geofísicos oficiales, representativas de la sismicidad en distintas regiones del país:

Centro (escenario principal): Magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

Noroeste: Magnitud 7.1, con epicentro en Mexicali, Baja California .

. Noreste: Magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León .

. Península de Yucatán: Magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo .

. Golfo de Tehuantepec: Magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Ante esta clasificación se dio a conocer de qué manera se llevarán a cabo las hipótesis:

Zona Centro : Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Zona Noroeste : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Zona Noreste : Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Península de Yucatán : Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Golfo de Tehuantepec: Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

Se mencionó que la alerta se difundirá a través de teléfono celular, radio y televisión, así como a través de 23 mil altavoces instalados en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos.

¿Cómo sabrás que inició el simulacro?



La alerta se difundirá por tres vías:



📲 Telefonía celular.

📻 Radio y televisión.

🔊 A través de 23 mil altavoces instalados en la Ciudad de México y en los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos. pic.twitter.com/XDKlRyotYC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) August 4, 2026 Por ello, invitó a la ciudadanía a participar en este simulacro y registrar viviendas, escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios para efectuarlo de manera coordinada.