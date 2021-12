Aparece en video la joven desaparecida Paula Petersen

La menor de edad aseguró que está bien y que no fue secuestrada, sin embargo, usuarios de redes sociales cuestionaron su lenguaje corporal.

Por: Brenda González

diciembre, 15, 2021 19:27

Comentarios

Después de estar desaparecida por más de dos semanas, la joven Paula Petersen González apareció en un video colgado en la página de Facebook de un despacho de abogados.

En el clip, la joven originaria de Jalisco, asegura que no fue secuestrada, ni manipulada, situación que se manejó en redes sociales al revelarse que huyó con un hombre mucho mayor que ella.

Paula también señaló que se encuentra feliz, en buen estado y que no le hace falta nada.

La joven de 16 años de edad dijo que cortó comunicación con sus padres ya que rechaza la situación que generaron al seguir buscándola.

Además, confesó que de regresar a su casa viviría en un ambiente hostil, pues es juzgada por las decisiones que ha tomado y por ser quien es.

En el video, Paula Petersen agradeció al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por "decir las cosas como son".

Recordemos que Alfaro publicó en su pagina de Facebook que Paula se había ido por decisión propia y no había querido regresar con su familia.

Por último, la menor de edad pidió enfocarse en otros casos de desaparición, y dejar de difamarla a ella y a su acompañante.

Reacciones en redes sociales

La forma de hablar y moverse de Paula Petersen en el video generó múltiples reacciones en redes sociales.

Algunas personas comentaron que su lenguaje corporal no es natural y que no hablaba por si misma, sino que estaba leyendo, incluso algunos cuestionan el porqué no mostró sus manos en toda la grabación.

Otras personas, resaltaron la diferencia de edad entre Paula y el hombre con quien escapó, pues ella tiene 16 años y él 32, dando rienda suelta a la teoría de que efectivamente está siendo manipulada.

Uno de los comentarios que más llamo la atención fue el de Miriam Rodríguez, quien asegura que Otto Zucker Cienfuegos, o también llamado Miguel Ángel Benites López, el hombre con quien Paula huyó, la manipuló y engañó años atrás.

Hasta el momento el paradero de Paula es desconocido, y en el video no se muestran pistas de donde se encuentra, pues solo se ve a la joven con un fondo en color verde, vestida con una blusa azul y un collar.