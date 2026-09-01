Apagón afecta Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche

Una desconexión en dos líneas de transmisión provocó cortes temporales en Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, informó la CFE

Una desconexión en dos líneas de transmisión provocó este lunes interrupciones temporales en el suministro eléctrico de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y parte de Campeche, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La empresa confirmó que la falla afectó a usuarios de los cuatro estados, aunque el servicio comenzó a restablecerse de manera paulatina y por sectores conforme avanzaron los trabajos para normalizar la red.

En Yucatán, la interrupción alcanzó distintos puntos de Mérida, principalmente en las zonas norte, sur y poniente, donde usuarios reportaron cortes de energía durante la jornada.

Campeche también registró afectaciones, aunque en este caso el suministro se interrumpió de manera temporal durante la mañana y posteriormente comenzó a normalizarse.

En el sur de Yucatán, la suspensión de electricidad también generó afectaciones en el suministro de agua, debido a que la operación de los sistemas de distribución depende de la energía eléctrica.

La CFE señaló que mantiene las labores para restablecer completamente el servicio y atender las zonas que pudieran continuar con interrupciones.