Anuncian visita del papa León XIV a México: ¿cuándo sería?

La nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado, confirmó que el papa León XIV acudirá a la Basílica de Guadalupe

El papa León XIV visitará México y acudirá a la Basílica de Guadalupe, confirmó María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, aunque todavía no hay una fecha definida para el viaje.

Durante la presentación del programa de la gira del pontífice por Centroamérica, la funcionaria adelantó que el recorrido por territorio mexicano incluirá una visita al recinto religioso ubicado en la Ciudad de México.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, afirmó Alvarado.

Al ser cuestionada sobre cuándo podría realizarse el viaje, evitó dar detalles y señaló que será ella misma quien informe sobre la visita cuando llegue el momento.

La fecha todavía no está definida

Aunque no existe un calendario oficial, se contempla que el recorrido pueda concretarse en 2027. Esta posibilidad coincide con el Año Jubilar Guadalupano, que comenzó en octubre pasado con motivo del 50 aniversario de la consagración de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

Por ahora, el Vaticano no ha anunciado fechas ni detalles sobre la agenda que tendría León XIV durante su estancia en México.

El propio pontífice ha expresado su interés por visitar el país. En junio pasado, al referirse a la posibilidad de viajar a territorio mexicano, manifestó: “Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”.

Sheinbaum mantiene contacto con el Vaticano

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha señalado que su Gobierno mantiene comunicación con el Vaticano para avanzar en la organización de una posible visita del papa.

La mandataria federal ha explicado que, aunque México es un Estado laico, su administración reconoce al pontífice como representante de otro Estado. También ha destacado que la población mexicana es mayoritariamente católica.

Además, ha mencionado que existen temas en los que coincide con las posturas expresadas por León XIV, entre ellos la pacificación mundial y la situación de las personas migrantes.