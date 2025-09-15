Anuncian Segundo Simulacro Nacional 2025 ¿Cuándo y cómo será?

A través de un mensaje de texto, se enviará un mensaje para alertar sobre dicho simulacro, actividad realizada por primera vez a nivel nacional

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que se probará por primera vez la alerta sísmica por telefonía celular.

A través de redes sociales, el organismo informó que será el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, cuando cualquier dispositivo conectado a las redes 2G, 3G, 4G o %G, recibirán un mensaje de texto y sonoro sin costo para emitir la alerta.

El alertamiento por telefonía celular ⚠️📲 se probará por primera vez este 19 de septiembre en todo el país, por lo que podrías recibir un mensaje de texto y sonoro en tu celular.



También se detalló que este mensaje llegará a más de 80 millones de celulares activos en México, a pesar de que no cuenten con internet, saldo o instalaciones de aplicaciones.

El mensaje que llegará dirá:

"ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO."

En conferencia de prensa, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, en conjunto con el coordinador nacional de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez de Transformación Digital y Telecomunicaciones dieron parte de esta información.

Esta acción se enmarca en las instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para avanzar en el uso de tecnología pública con sentido social y fortalecer las acciones preventivas.