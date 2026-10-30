Anuncian Ley Seca en zonas de la CDMX por el Día de Muertos

La venta de alcohol estará restringida en zonas de Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco durante las celebraciones de Día de Muertos y fiestas patronales

La Ley Seca por las celebraciones de Día de Muertos no se aplicará en toda la Ciudad de México. Tres alcaldías establecieron restricciones para la venta de bebidas alcohólicas en determinadas zonas, aunque con diferencias en los días de vigencia y el territorio que abarcan.

Tláhuac impondrá la medida en toda la demarcación del 31 de octubre al 2 de noviembre; en Xochimilco se limitará a San Gregorio Atlapulco, mientras que Azcapotzalco suspenderá la venta en 13 colonias hasta el 3 de noviembre.

Tláhuac tendrá tres días completos de restricción

En Tláhuac, la Ley Seca comenzará a las 00:00 horas del 31 de octubre y concluirá a las 24:00 horas del 2 de noviembre. La restricción abarcará todo el territorio de la alcaldía, sin periodos libres durante esos tres días.

Dicha medida busca reducir la venta y el consumo de alcohol en establecimientos mercantiles y en la vía pública para preservar la seguridad durante las festividades.

Las zonas contempladas son San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco, San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, Santa Catarina Yecahuizotl, Santiago Zapotitlán y San Francisco Tlaltenco. La disposición también alcanza a los puntos de venta fijos, semifijos y móviles instalados en esas localidades.

En Xochimilco solo aplicará en San Gregorio Atlapulco

En Xochimilco, la restricción no abarcará toda la demarcación. El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México establece la suspensión de venta de alcohol en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, por su fiesta patronal, del 28 al 31 de octubre y del 1 al 2 de noviembre.

Otros pueblos de la alcaldía también tuvieron restricciones durante octubre, pero sus periodos ya concluyeron. Se trata de Santiago Tulyehualco, San Francisco Tlalnepantla, San Lucas Xochimanca, Santa María Tepepan, Caltongo y La Huichapan.

La medida en San Gregorio Atlapulco se limita al perímetro establecido para la celebración, por lo que no implica una prohibición general en toda la alcaldía.

Azcapotzalco restringirá la venta hasta el 3 de noviembre

En Azcapotzalco, la Ley Seca se aplicará en 13 colonias del 31 de octubre al 3 de noviembre, de las 00:00 a las 23:59 horas.

La restricción coincide con la festividad de San Martín de Porres y responde al calendario de celebraciones patronales de la alcaldía, no directamente a los festejos de Día de Muertos.

¿Dónde se podrá comprar alcohol con normalidad?

En alcaldías como Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán no se reportaron acuerdos publicados en la Gaceta Oficial que establezcan Ley Seca para este fin de semana.

En esas demarcaciones, bares, restaurantes, supermercados y tiendas podrán operar con sus horarios habituales, conforme a sus permisos y a las disposiciones aplicables.

Cuauhtémoc, por ejemplo, programó un Festival de Día de Muertos con 55 actividades gratuitas del 27 de octubre al 2 de noviembre, sin que se anunciara una restricción general a la venta de alcohol.

Cabe señalar que los acuerdos de Tláhuac, Xochimilco y Azcapotzalco contemplan excepciones para establecimientos de impacto vecinal y zonal que preparan alimentos y cuentan con autorización vigente para vender bebidas alcohólicas al copeo.

Estos negocios podrán servir alcohol para consumo dentro del establecimiento, siempre que respeten los horarios establecidos en su licencia de funcionamiento. La excepción no incluye la venta de bebidas en envases cerrados ni el servicio a domicilio.

¿Qué multas se aplican por incumplir?

El artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México faculta a las alcaldías para ordenar la suspensión de la venta de alcohol mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial.

Los establecimientos que incumplan las restricciones pueden recibir multas de entre 351 y 2 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes, según la información proporcionada, a montos de entre $41,175 y $293,275 pesos.

Por otra parte, consumir bebidas alcohólicas en la vía pública fuera de las zonas autorizadas puede derivar en multas de $2,375 a $3,394 pesos, arresto administrativo de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica capitalina.

Esta disposición aplica durante todo el año, independientemente de que exista una Ley Seca en la zona.

Antes de comprar o vender bebidas alcohólicas durante el fin de semana, se recomienda revisar el acuerdo correspondiente a cada alcaldía, ya que las restricciones varían por localidad, fechas y tipo de establecimiento.