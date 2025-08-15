Anuncia Sheinbaum apertura de Cineteca de Chapultepec en agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum, asistió a la celebración del Día del Cine Mexicano, donde anunció la apertura el 15 de agosto de la Cineteca de Chapultepec

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió este jueves a la celebración del Día del Cine Mexicano, donde, acompañada de mujeres indígenas, se anunció la apertura el 15 de agosto de la Cineteca de Chapultepec, en la capital mexicana, y afirmó que este espacio será un símbolo de su gobierno y del que encabezó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

“Este es un símbolo de lo que representa la Cuarta Transformación -término referente al oficialismo-, es convertir una fábrica de armas (...) en un espacio público para todo el pueblo de México, es convertir un espacio militar en una zona cultural”, manifestó la gobernante sobre esta sala de proyección audiovisual donde antes se ubicaba una antigua ensambladora de armamento.

Sheinbaum también recordó que este es un “trabajo de seis años”, el cual se remonta a cuando era jefa de Gobierno (2018-2023) de la capital, por lo que es un producto de colaboración con López Obrador.

En el marco de esta celebración, que se conmemora desde 2017 para reconocer el legado de la cinematografía mexicana, la jefa del Estado aseguró que esta fecha es también un símbolo de “justicia para las mujeres indígenas”.

La primera proyección del Día del Cine Mexicano 2025 estuvo dedicada a Li cham (Morí), la ópera prima de la directora tsotsil Ana Ts'uyeb, quien en esta cinta retrata la resistencia la de las mujeres de su familia y su representación en el movimiento indígena zapatista, que se levantó en armas contra el Gobierno mexicano en 1994.

“Es un documental de la historia de mi mamá, de mi tía y de mi cuñada, Faustina, pero también es la voz de muchas mujeres, porque es una voz que rompe el silencio de las violencias patriarcales que vivimos”, apuntó Ts'uyeb.

Por su parte, la secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, oficializó la apertura de lo que será la tercera Cineteca Nacional de la capital y reiteró que esta primera sesión estuvo dedicada a las mujeres indígenas.