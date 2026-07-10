Anuncia Presidencia demandas en EUA por muerte de mexicanos

El Gobierno de México presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de EUA por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE

El canciller Roberto Velasco anunció este jueves que México va a presentar denuncias ante el Departamento de Justicia estadounidense tras la reciente muerte de un mexicano en un operativo migratorio en Texas, así como por los 14 casos de fallecidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE", informó Velasco durante la conferencia de prensa presidencial.

Las medidas anunciadas por la Administración mexicana se produce después de que hace días un agente del ICE disparó a un migrante mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo, lo que le provocó la muerte horas después en un hospital de Houston.

Con este paso, el titular de la diplomacia mexicana afirmó que "vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos", solicitando así "que se investigue en el ámbito penal lo que está ocurriendo".

Asimismo, añadió que el Gobierno federal va a emprender "acciones civiles" contra las empresas que operan en los centros de detención del país vecino, entidades a las que les enviaron cartas "de cese y desistimiento de acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que llevaron a la muerte de 14 mexicanos".

"También, por otro lado, junto con las organizaciones civiles, vamos a presentar solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de las personas mexicanas en centros de detención, incluyendo para el otorgamiento de medidas cautelares", destacó Velasco.

Por último, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que van a "exigir" al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, la protección de los mexicanos en centros de detención del ICE, mientras que las conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre esta cuestión siguen siendo una "prioridad".

"Vamos a continuar la comunicación con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad y con distintas autoridades de Estados Unidos. La presidenta (Claudia Sheinbaum) nos ha pedido que esto sea una prioridad", indicó.