Anuncia México segunda etapa del apoyo a damnificados por lluvias

Claudia Sheinbaum informó que el próximo lunes 10 de noviembre iniciará la entrega del segundo apoyo económico para familias afectadas por las lluvias.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el lunes 10 de noviembre comenzará la entrega del segundo apoyo económico a las familias afectadas por las lluvias intensas registradas a mediados de octubre en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que los recursos serán distribuidos a través del Banco del Bienestar y que cada persona recibirá un mensaje de texto con la ubicación y horario de las mesas donde podrán recoger el apoyo.

“Inicia la distribución del segundo apoyo a través del Banco del Bienestar, se les envía un mensaje de texto para decirles en dónde estarán las mesas”, precisó.

Apoyos conforme al nivel de afectación

A diferencia de la primera entrega, cuando se otorgaron apoyos uniformes de $20 mil pesos, la presidenta detalló que en esta segunda fase el monto variará según el nivel de daño que haya sufrido cada vivienda.

“En esta ocasión no hay un monto estándar, el apoyo se calcula con base en la afectación del domicilio”, aclaró.

Además, destacó que este esquema busca garantizar una distribución más justa y acorde a las necesidades reales de cada familia afectada.

Por otra parte, Sheinbaum reafirmó que el Gobierno de México continuará brindando acompañamiento a las comunidades afectadas hasta que las viviendas queden totalmente reparadas.