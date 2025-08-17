Anuncia México inversión de $105 mdd en nuevo clúster en Puebla

El Gobierno de México presentó un nuevo Desarrollo Económico para el Bienestar en el central estado de Puebla con la expectativa de generar 5,150 empleos

El Gobierno de México presentó este sábado un nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en el central estado de Puebla, que ya registra compromisos de inversión por $2,110 millones de pesos (unos $105,5 millones de dólares) y la expectativa de generar más de 5,150 empleos.

Este nuevo complejo industrial de San José Chiapa contará con diversos estímulos fiscales y forma parte del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum para ordenar la inversión por clúster e impulsar vivienda, servicios y empleo en zonas con condiciones ambientales, de energía e infraestructura.

El Plan México arrancará con 15 polos y busca concentrar esfuerzos federales, estatales y municipales para agilizar trámites y habilitar servicios e infraestructura.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que para este Polo de Desarrollo se tendrá la deducción inmediata del 100 % de la inversión en activos fijos nuevos, además de una deducción adicional del 25 % para capacitación y otro 25 % para investigación y desarrollo.

“Es un apoyo fiscal gigante para facilitar esas inversiones”, añadió.

Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar inicia trabajos en Puebla : pic.twitter.com/XfYiBJfAoV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 16, 2025

El clúster de San José Chiapa suma 217,68 hectáreas en cinco polígonos con urbanización industrial y urbana terminada, redes de agua, alcantarillado y telecomunicaciones, así como conectividad por diversas autopistas hacia el Valle de México y los puertos del Golfo.

En la zona ya opera Audi México, con 460 hectáreas y más de 5.000 empleos directos, lo que favorece la proveeduría automotriz con una inversión inicial en el complejo de 1.300 millones de dólares.

Entre otros proyectos en el mismo complejo, Ebrard señaló a Energain de México, Motores Limpios, Peisa Foods, Hartmann & Molpack.

El Polo en Puebla también contará con procesos fiscalizadores para agilizar operaciones aduaneras en su interior.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, indicó que su administración invertirá más de $600 millones de pesos (unos $30 millones de dólares) en una subestación eléctrica para garantizar suministro por 50 años, así como en fortalecer capacidades hídricas y carreteras a la par.

Además, Se informó que ya se construyen 1,160 departamentos de la Comisión Nacional de Vivienda para trabajadores del área, como parte del proyecto.

El polo también se articulará con el Tren Interoceánico y con siete parques industriales estatales y 12 privados.

En el territorio se impulsarán proyectos de electromovilidad, semiconductores, supercomputación, satélites y una fábrica de paneles solares, lo que alinea a Puebla con tendencias globales como la electromovilidad y la inteligencia artificial.

Ebrard también recordó que la presidenta Sheinbaum anunciará próximamente la sede de la planta del nuevo vehículo eléctrico nacional, al tiempo que reconoció que “al menos seis estados” compiten por alojarla.

El gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los $45,000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, siendo estos Polos de Desarrollo Económico uno de los principales atractivos en la su cartera.