Anuncia Jalisco regreso a clases y fin del Código Rojo

El Gobierno de Jalisco anunció el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero, así como la reactivación total de las actividades económicas, tras la activación del Código Rojo implementado por motivos de seguridad.

La decisión se tomó en acuerdo con la Mesa Estatal de Seguridad, luego de que las autoridades informaron que no se han registrado nuevas incidencias y que continúa la liberación de carreteras en distintos puntos del estado.

¿Cuándo regresan las clases en Jalisco?

Las autoridades estatales confirmaron que las clases se reanudarán el miércoles 25 de febrero en todos los niveles educativos, luego de que el operativo coordinado permitió restablecer condiciones de seguridad.

El anuncio se realizó tras evaluar los resultados del Código Rojo, estrategia que permitió actuar con coordinación entre los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de la ciudadanía y del sector productivo.

Reactivan actividades económicas y transporte público

En acuerdo con organismos empresariales, se determinó que las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana.

Para ello, se informó que el servicio de transporte público operará con normalidad, lo que permitirá el traslado de trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

Refuerzan seguridad con más elementos federales

Como parte de las acciones de apoyo, el Gobierno de México envió a Jalisco 2,500 militares adicionales, quienes fueron desplegados en distintos puntos estratégicos del estado.

Las autoridades señalaron que continúan los trabajos para retirar vehículos siniestrados y liberar completamente las carreteras afectadas.

Operativo especial en Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta, se desplegó personal suficiente para garantizar la reanudación del transporte público, el abasto de alimentos y la prestación de servicios en la zona hotelera y para la población en general.

De mantenerse las condiciones actuales, se planteará en la próxima sesión de la Mesa Estatal de Seguridad el levantamiento del Código Rojo.

Autoridades estatales hicieron un llamado a la ciudadanía, madres y padres de familia, sector empresarial, trabajadores, estudiantes y servidores públicos a retomar actividades y contribuir a la recuperación de la normalidad en el estado.