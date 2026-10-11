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Anuncia Gobierno Federal construcción de nuevo penal en Sinaloa

Por: Carlos Nava

10 Octubre 2026, 10:19

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Este proyecto tiene como objetivo contar con instalaciones modernas y seguras, dotadas de la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario

Anuncia Gobierno Federal construcción de nuevo penal en Sinaloa

Buscando reforzar el sistema de reinserción social, el Gobierno de México llevará a cabo la construcción de un nuevo centro penitenciario en el estado de Sinaloa utilizando recursos federales.

El anuncio fue realizado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien avisó que este se realizará por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Este proyecto tiene como objetivo contar con instalaciones modernas y seguras, dotadas de la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir de manera directa a la reducción de la violencia en la entidad.

Para hacer posible esta obra, el Gobierno Federal expresó su agradecimiento a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, por su total disposición para aportar los terrenos requeridos para el desarrollo del proyecto.

Refuerzo en el penal de Mazatlán

En tanto se concreta la construcción del nuevo complejo penitenciario, las autoridades informaron que el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado operativamente.

La seguridad del inmueble está respaldada por elementos de la Guardia Nacional, así como por personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Esto busca prevenir nuevos incidentes, como el registrado hace algunos días en este mismo centro, donde hubo varios lesionados y personas fallecidas.

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