Antonio Almanza rechaza entregarse a autoridades de EUA

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa negó estar bajo custodia estadounidense y afirmó que permanecerá en México

El exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, rechazó las versiones que lo señalan como detenido o entregado a las autoridades de Estados Unidos y aseguró que continuará enfrentando cualquier proceso legal desde territorio mexicano.

Mediante un video difundido en redes sociales, el exfuncionario apareció realizando ejercicio en el Jardín Botánico de Culiacán, desde donde aseguró que la información sobre una presunta entrega a la justicia estadounidense es falsa.

Marco Antonio Almanza Avilés desmiente haberse entregado a las autoridades estadounidenses



Grabó un video en Sinaloa. Dice seguir firme con su declaración pic.twitter.com/vSQTQWzPTz — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) May 30, 2026

"El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación. Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con las cuales sigo firme", expresó Almanza durante el mensaje grabado.

Critica la difusión de información falsa

En su pronunciamiento, el exmando policial cuestionó la información publicada por algunos medios y pidió que se privilegie la veracidad en la cobertura de su situación jurídica.

"Los invito a que digan la verdad, que para eso están los medios de comunicación", señaló al reiterar que no se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Las imágenes difundidas muestran a Almanza en espacios públicos de la capital sinaloense, con el objetivo de respaldar su afirmación de que permanece en libertad y dentro del país.

Paralelamente, el exfuncionario acudió recientemente a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las investigaciones federales relacionadas con posibles vínculos entre exservidores públicos y grupos criminales que operan en Sinaloa.

Su comparecencia forma parte de una serie de diligencias que las autoridades mexicanas han realizado para esclarecer presuntas responsabilidades de antiguos mandos de seguridad en la entidad.

Enfrenta acusaciones en Estados Unidos

De acuerdo con las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses, Almanza enfrenta cargos por presunta conspiración para importar narcóticos a ese país, así como por posesión y conspiración para poseer armamento de alto poder y dispositivos explosivos.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que estos delitos estarían relacionados con actividades del crimen organizado, aunque el exfuncionario ha rechazado públicamente los señalamientos.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar condenas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, según la legislación estadounidense.