Animalistas alertan por la fiebre del pato Merlín en México

En México, la población de animales abandonados se acerca a los 30 millones, aunque no existe un censo oficial que mida el abandono de alados.

Cientos de patos pekín americanos son descargados de camionetas a las afueras de un mercado de mascotas en el centro de Ciudad de México. "Son como Merlín", murmuran algunos vendedores ambulantes, que aprovechan con discreción la popularidad del ave mundialista, una moda que ha encendido las alarmas de animalistas en México.

A primera hora de la mañana, las crías desembarcan hacinadas en cajas de cartón para ser enumeradas en un pasillo oculto por una puerta de metal. Los comerciantes no paran de contar: la cifra supera el centenar y las ventas vuelan, porque el pato, aseguran, “se vende bien”.

Ya sea por unidad o por mayoreo, el precio ronda entre 30 y 50 pesos, en un recorrido por las calles del mercado ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Esta ave, según la Ley General de Vida Silvestre, no es considerada por Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como fauna silvestre y que el resto del marco legal lo considera un animal de producción -de huevo o carne- sin considerar su figura como animal de compañía.

Para el docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adquirir un animal sin ningún tipo de certificado representa un riesgo, más aún en un país donde "las rutas del tráfico ilegal de animales suelen ser las mismas que utiliza el narcotráfico" para mover personas, armas y drogas.

También alerta sobre la venta en línea de animales, un problema que, afirmó, se ha registrado en los ‘marketplace’ de grandes plataformas.

En México, la población de animales abandonados se acerca a los 30 millones, aunque no existe un censo oficial que mida el abandono de alados.

Aunque la animalista no ha reportado un repunte de casos en junio, le preocupa que la gente compre aves de forma ilegal en mercados y que, en los próximos dos meses, cuando acabe la fiebre de Merlín, "se harte y las tire".

Pese a las consecuencias, Loera considera que la atención puesta en Merlín puede dar un “giro positivo” si se convierte en embajador no solo de la FIFA, sino también de tantas aves que son traficadas y marginadas por la ley.

“Merlín tiene el micrófono y podría hablar por su especie”, remarca.