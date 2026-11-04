Andy López Beltrán niega vínculos con el huachicol fiscal

El hijo de AMLO rechazó tener relación con Jorge Amílcar Olán y acusó una campaña de desprestigio contra su familia y Morena

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó tener vínculos con el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio y negó cualquier participación en actividades relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

En un mensaje en video difundido este martes 3 de noviembre de 2026 desde Tabasco, el político respondió a los señalamientos que lo relacionan con presuntos actos de corrupción y tráfico de combustibles.

También aseguró que las acusaciones forman parte de una campaña para afectar su imagen y la de su familia.

Niega relación comercial con Amílcar Olán

López Beltrán sostuvo que no mantiene vínculos con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio y recordó que desde el 22 de julio de 2024 había emitido un posicionamiento para negar que él o algún integrante de su familia recomendaran o intercedieran por personas o compañías para obtener contratos o presupuesto público.

Explicó que conoció al empresario hace algunos años en Villahermosa, Tabasco, cuando este se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción.

Según su versión, el acercamiento ocurrió por amigos en común y porque la esposa de Olán había estudiado con él en la escuela primaria.

“No tenemos ninguna relación tampoco con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio”, afirmó.

Asimismo, rechazó que existan relaciones de complicidad, socios o prestanombres para obtener beneficios económicos mediante tráfico de influencias. Aseguró que quienes lo señalan no han presentado pruebas que respalden esas acusaciones.

Andy López Beltrán niega participación en el huachicol fiscal

El hijo del exmandatario también negó categóricamente tener alguna relación con delitos vinculados al contrabando de combustibles, conocidos como huachicol fiscal.

Calificó los señalamientos como parte de una estrategia de desprestigio basada, dijo, en mentiras, suposiciones y conjeturas.

En su mensaje, rechazó haber hablado con funcionarios de la Secretaría de Marina para intervenir en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de combustible.

“Nunca he hablado con ningún funcionario de la Secretaría de Marina, ni de manera directa ni por teléfono o por ninguna vía”, sostuvo.

Acusa campaña de desprestigio contra su familia y Morena

Durante el video, López Beltrán atribuyó los señalamientos a una campaña de calumnias en la que, según acusó, participan empresarios y comunicadores. Sostuvo que el objetivo es perjudicar su imagen pública, la de su padre y la del movimiento de la Cuarta Transformación.

También afirmó que los ataques responden a intereses de quienes, desde su perspectiva, perdieron privilegios con la llegada de la llamada 4T al Gobierno federal.

Finalmente, aseguró que continuará defendiendo sus convicciones y rechazó que las acusaciones vayan a modificar su participación en la vida pública.