Analizan piezas y posible tumba prehispánica halladas en Oaxaca

El hallazgo ocurrió durante una excavación y podría corresponder a una tumba prehispánica; especialistas evaluarán contexto, antigüedad y resguardo del sitio

Habitantes del municipio de San Pedro Jaltepetongo, en la región de la Sierra de Flores Magón, en Oaxaca, reportaron el hallazgo de una posible tumba prehispánica durante trabajos de excavación realizados en la zona. De manera preliminar, se difundieron imágenes de piezas antiguas y posibles restos funerarios, lo que activó la intervención de autoridades culturales para evaluar la situación conforme a la ley.

El hecho ocurrió mientras un grupo de trabajadores realizaba una zanja como parte de labores de construcción. Al avanzar en la excavación, detectaron objetos que aparentan ser vasijas, ornamentos metálicos y otros vestigios, por lo que se dio aviso a autoridades comunitarias. La información comenzó a circular en redes sociales, donde se calificó el hallazgo como un “tesoro” y se sugirió un posible origen mixteco.

¿Cómo se reportó el hallazgo en San Pedro Jaltepetongo?

Tras la difusión de fotografías y videos, autoridades estatales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmaron que se tuvo conocimiento del hallazgo. De acuerdo con la información disponible, personal especializado estableció contacto con representantes de la comunidad para coordinar una visita técnica al sitio.

El INAH informó que será este lunes cuando especialistas se trasladen al municipio para verificar la autenticidad de los objetos encontrados y determinar su valor histórico, así como las medidas de preservación del patrimonio que correspondan conforme a la normativa vigente.

INAH analiza posible origen prehispánico de las piezas

Autoridades del instituto señalaron que, desde el punto de vista legal, no es posible confirmar que se trate de piezas arqueológicas sin antes realizar estudios técnicos en el sitio. No obstante, se indicó que algunos objetos podrían tener varios siglos de antigüedad, lo que refuerza la necesidad de un dictamen formal.

También se aclaró que, hasta el momento de la visita, no existe un conteo oficial sobre la cantidad de vestigios localizados, ya que cualquier evaluación debe realizarse directamente en el lugar del hallazgo y bajo supervisión especializada.

Difusión en redes y riesgos para el patrimonio

El INAH expresó preocupación por la manipulación y difusión de imágenes de las piezas en redes sociales, ya que este tipo de acciones puede afectar los procesos de investigación y conservación. De acuerdo con la normativa, los objetos debieron permanecer en su contexto original hasta la llegada de las autoridades competentes.

La institución reiteró que sacar las piezas de su ubicación original implica la pérdida de información arqueológica relevante y puede favorecer prácticas como el saqueo o el tráfico ilegal de bienes culturales, situaciones que están sancionadas por la ley.

¿Qué sigue tras el hallazgo arqueológico en Oaxaca?

Una vez realizada la inspección, el INAH emitirá un dictamen técnico para definir si el sitio será resguardado y qué acciones se implementarán para su protección. Las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar especulaciones y permitir que el proceso se lleve a cabo conforme a los lineamientos oficiales.