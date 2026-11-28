La Secretaría de la Defensa Nacional informó que los titulares de Defensa y Marina dialogaron en Arizona con el jefe del Comando Norte de EUA.

Los secretarios de Defensa Nacional y de Marina de México analizaron con el jefe del Comando Norte de Estados Unidos un posible aumento de los operativos coordinados en la frontera común y la agenda de cooperación militar para 2027, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La visita oficial del general Ricardo Trevilla Trejo y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles se realizó del 16 al 18 de noviembre en la base aérea Davis-Monthan, en Tucson, Arizona, donde dialogaron con el general estadounidense Gregory M. Guillot.

Ejes de la reunión bilateral en Arizona

Durante el encuentro en Arizona, los mandos militares revisaron un posible incremento de las operaciones concurrentes o "espejo" en la frontera —es decir, acciones coordinadas que cada nación ejecuta en su respectivo lado de la línea divisoria— con el fin de atender problemáticas comunes. Asimismo, evaluaron el Plan Anual de Actividades 2027, el cual contempla intercambios de capacitación técnica dentro de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

La agenda también incluyó el seguimiento a iniciativas bilaterales en materia de seguridad marítima, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres, además de dar continuidad a uno de los acuerdos alcanzados entre el 19 y el 22 de julio en el puerto de Veracruz junto con los mandos del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica.

Posturas de los mandos y principios de cooperación

Al término de la visita, Trevilla señaló que estos encuentros refuerzan la coordinación mediante adiestramiento, cursos, procedimientos y ejercicios para elevar las capacidades y preparación de ambas fuerzas armadas, mientras que Morales resaltó el valor del diálogo, la cooperación, el adiestramiento y la coordinación militar ante desafíos compartidos.

Por su parte, Guillot sostuvo que ambas naciones mantienen una alianza de defensa sustentada en valores compartidos y respeto mutuo, y que las reuniones periódicas muestran el compromiso con la seguridad regional y la compatibilidad operativa.

En su comunicado, Defensa subrayó que la relación bilateral se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y los territorios soberanos.