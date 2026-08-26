Analiza Morena una posible expulsión de Rocha Moya

La CNHJ abrió un procedimiento para valorar la actuación del gobernador con licencia, quien regresó al cargo sin consultar a la dirigencia del partido

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició un procedimiento interno para revisar la actuación del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y determinar si incurrió en alguna conducta que pudiera derivar incluso en su expulsión del partido.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, confirmó la existencia de la investigación luego de que el partido presentó a sus coordinadores de la Cuarta Transformación en Aguascalientes, Campeche y Colima. Señaló que la decisión de Rocha Moya de regresar al gobierno estatal no fue compartida por la dirigencia morenista.

“Nosotros no compartimos esa decisión que en su momento tomó de regresar” al gobierno de Sinaloa, afirmó Hernández Mora, quien aclaró que la posible expulsión no depende de ella, sino de los órganos internos del partido.

La dirigente distinguió entre las investigaciones y causas penales que correspondan a las autoridades y las decisiones que pueda tomar Morena como organización política. “Vamos a discutirlo, no me toca a mí ver eso, pero sí a la Comisión de Honestidad y Justicia, que seguramente tendrá una valoración”, señaló.

Desde el viernes pasado, cuando Rocha Moya decidió retomar el gobierno de Sinaloa después de la licencia que había solicitado a finales de abril, Hernández Mora cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que no fue consultada ni informada previamente a la dirigencia de Morena. La licencia ocurrió después de que, según la información difundida, Estados Unidos solicitara su detención y extradición junto con la de otros nueve exfuncionarios por presuntos nexos con el narcotráfico en la entidad.

Hernández Mora reiteró que dentro de la Cuarta Transformación nadie está por encima de la ley y aseguró que Morena respetará el debido proceso y las investigaciones de las autoridades mexicanas. “Nuestra responsabilidad está con el pueblo de Sinaloa y de México”, sostuvo.