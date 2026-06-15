Amplía CNTE protestas en más de 20 estados y tomará casetas

De acuerdo con los acuerdos de la organización, las acciones se desarrollarán en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora y Chihuahua, entre otras.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva jornada de movilizaciones para este lunes, que incluirá la liberación de casetas de peaje en las principales carreteras que conectan con la Ciudad de México y acciones simultáneas en más de 20 estados del país.

La decisión fue tomada luego de que las bases del magisterio acordaran mantener la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio, al considerar que las propuestas presentadas por el Gobierno federal no han dado respuesta a sus principales demandas en materia salarial, laboral y de pensiones.

Casetas libres y movilizaciones en distintos puntos del país

De acuerdo con los acuerdos alcanzados por la organización, las acciones se desarrollarán en diversos accesos carreteros hacia la capital del país, además de replicarse en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Sonora y Chihuahua, entre otras.

La CNTE busca mantener la presión sobre las autoridades federales mediante protestas que permitan visibilizar sus exigencias a nivel nacional. Entre ellas destaca la derogación de la reforma al sistema de pensiones de 2007, así como mejoras salariales y cambios en diferentes políticas educativas.

El movimiento magisterial sostiene que la legislación vigente ha afectado las condiciones de retiro de miles de trabajadores de la educación y considera que es necesaria una revisión integral del modelo de seguridad social aplicado al sector.

Conflicto mantiene presión sobre el Gobierno federal

Las movilizaciones se han convertido en uno de los principales desafíos políticos para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras continúan las negociaciones entre representantes sindicales y funcionarios federales.

Desde hace varias semanas, los docentes mantienen un plantón permanente en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde han instalado campamentos y realizado diversas manifestaciones.

Los dirigentes de la CNTE también han expresado inconformidad por la falta de una reunión directa con la mandataria federal y aseguran que los planteamientos presentados por el Gobierno aún están lejos de satisfacer las demandas centrales del movimiento, por lo que advirtieron que las protestas continuarán en los próximos días.