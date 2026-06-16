Amparan a hermano de El Mencho contra vinculación

Es investigado por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero mediante la compra de ranchos, terrenos y otras propiedades.

Un juez federal concedió un amparo a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como Don Rodo, contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego y contra la salud.

La resolución no implica que el acusado recupere su libertad ni que el proceso penal concluya. Lo que ordena es que el juez de control que conoce el caso emita una nueva determinación sobre su situación jurídica, corrigiendo las irregularidades señaladas por la justicia federal.

Juez detecta irregularidades en la vinculación a proceso

Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México, consideró fundados los argumentos presentados por la defensa de Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

En la sentencia se estableció que el juez de control reclasificó de manera indebida el delito de posesión por el de portación de armas de fuego, tanto para Don Rodo como para tres de sus presuntos colaboradores.

El juez de amparo determinó que esa modificación vulneró el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó dejar sin efectos la vinculación a proceso y emitir una nueva resolución debidamente fundamentada.

¿De qué acusan a Don Rodo?

Abraham Oseguera Cervantes fue detenido el 28 de febrero de 2025 en el poblado de Atajeas de Covarrubias, Jalisco, durante un operativo realizado por fuerzas federales.

De acuerdo con autoridades del Gabinete de Seguridad, es investigado por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero mediante la compra de ranchos, terrenos y otras propiedades que supuestamente estarían vinculadas a recursos de origen ilícito.

Las autoridades también sostienen que habría contado con el apoyo de notarios públicos de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro, Jalisco, para realizar cambios de nombre en diversas propiedades. Mientras continúan las investigaciones, el proceso penal deberá ser revisado nuevamente por el juez de control conforme a lo ordenado por la justicia federal.