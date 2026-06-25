AMOTAC y Harfuch sostienen reunión en CDMX por bloqueos

Transportistas de la AMOTAC se reunieron con autoridades federales en CDMX mientras mantienen movilizaciones y bloqueos por seguridad en carreteras

Este miércoles se llevó a cabo una reunión entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y líderes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC), en un hotel de la Ciudad de México.

Desde temprana hora, el funcionario federal arribó al encuentro con representantes del sector transportista, quienes demandan mejores condiciones de seguridad en las carreteras del país.

Como resultado, se suscribió una minuta de trabajo junto con una ruta de atención a sus planteamientos.

Según lo informado, la AMOTAC reiteró que únicamente realizaría movilizaciones, sin bloqueos carreteros, mientras que el Gobierno de México mantiene abiertos los canales de diálogo y seguimiento institucional.

Movilizaciones continúan en distintos estados

A pesar del acuerdo anunciado por autoridades federales, la organización se declaró en paro nacional y llevó a cabo movilizaciones en diversas entidades, principalmente en la Ciudad de México.

Desde las primeras horas del día, transportistas se concentraron en la caseta de San Cristóbal Ecatepec, sobre la autopista México-Pachuca, donde realizaron bloqueos intermitentes.

Otro grupo tomó la caseta de Tepetzingo, en la autopista México-Cuernavaca, mientras que en la capital del país se registraron afectaciones viales sobre la Calzada Zaragoza, a la altura de la estación Santa Martha del Metro.

El presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz, aclaró que el paro sí se llevaría a cabo, aunque sin bloqueos, y señaló que las autoridades prometieron una minuta que no fue entregada.

“Salgan y manifiesten con sus camiones sus inconformidades en todo el país. Todo sigue adelante, como lo planeado”, expresó en un video.

Asimismo, durante la mañana, Rafael Ortiz y otros dirigentes de la organización sostuvieron un encuentro con Omar García Harfuch.

Demandas del sector transportista

Las movilizaciones tienen como objetivo exigir al Gobierno federal la solución a diversas problemáticas que afectan al gremio.

Entre sus principales demandas se encuentran la inseguridad en carreteras, los cobros excesivos en servicios de grúa, así como presuntas extorsiones en retenes federales y militares.

También denuncian persecución contra pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales.

Adicionalmente, se pronuncian contra el pago de permisos municipales y solicitan la implementación de tarifas oficiales obligatorias de operación.

Finalmente, piden que los trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes sean más ágiles y se mantengan actualizados.