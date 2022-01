AMLO va saliendo del Covid con VapoRub y caricias

López Obrador aseguró que la variante ómicron produce síntomas "muy leves", parecidos a los de una gripe, por ello no tuvo un tratamiento "especial"

Por: Redacción INFO7

enero, 13, 2022 15:29

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este jueves desde Palacio Nacional que está saliendo del Covid-19 gracias al paracetamol, VapoRub, miel con limón para el ardor de garganta y "no están de más las caricias".

El mandatario, quien dio positivo a covid-19 el pasado lunes, dijo que su recuperación servía para dar un mensaje "alentador" y comprobar "en carne propia" que la variante ómicron "no tiene la letalidad, la peligrosidad de la variante anterior, de la llamada delta".

Señaló que esta nueva variante produce síntomas "muy leves", parecidos a los de una gripe, por ello no tuvo un tratamiento "especial" ya que no presentó fiebre, dolores de cabeza ni falta de oxigenación.

Aseguró que esto significa que la pandemia en México va "de salida" e insistió que con ómicron no hay muchos riesgos, pues aunque habrá hospitalizaciones "no vamos a tener fallecimientos".

Asimismo, dijo que para su recuperación no tomó medicamentos especiales, pese a que existen medicamentos antivirales aprobados en México para su utilización de emergencia, pues estos solo están indicados para personas con enfermedades crónicas y gente mayor, por lo que solo se trató "con paracetamol" y remedios caseros.

"Aunque se rían mis adversarios. Cuestionan al doctor (Jorge) Alcocer (el ministro de Salud) porque dijo que VapoRub y sí, cuando yo era niño recuerdo que nos enfermábamos de gripe y mi mamá nos ponía VapoRub en pecho y en las plantas de los pies. (...) Esos remedios y miel con un poco de limón y con eso uno sale adelante", afirmó.

Además, dijo, "no están de más las caricias, nunca sobran las caricias entre parejas, caricias a los hijos, entonces, con cuidado nada más de no contagiar, pero no hay gravedad".

El presidente reconoció que si se hiciera un test Covid ahora saldría "positivo", pero aseguró que ya no tiene "síntomas".

López Obrador dio este mensaje desde su despacho en Palacio Nacional y acompañado de dos de sus ministros, situados a varios metros del mandatario y con mascarilla.

Con ellos, dijo, estaba analizando la salida de Citigroup de la banca minorista de México.

(Con información de EFE)