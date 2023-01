AMLO tacha de 'miserable' rumor de la muerte de Gertz Manero

Durante el pasado fin de semana circuló en redes sociales el falso rumor que Gertz Manero había muerto de cáncer de páncreas en un hospital de Estados Unidos

Por: EFE

Enero 23, 2023, 10:04

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tachó este lunes de 'miserable' el rumor del fin de semana sobre la muerte del polémico fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, quien estuvo internado en un hospital.



“Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, que es la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo de 'malolandia'', expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.



López Obrador denunció que 'ha habido mucha especulación' ante la noticia falsa que circuló este domingo en redes sociales, donde se mencionaba que Gertz Manero había muerto de cáncer de páncreas en un hospital de Estados Unidos.



El presidente desmintió que el fiscal tuviese cáncer, al indicar que 'él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración”.



“Está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando y le deseamos que se mejore, se recupere pronto”, manifestó.



Gertz Manero, quien llegó al cargo en 2019 nominado por López Obrador, ha causado polémica frente a la Fiscalía General de la República (FGR), donde asociaciones civiles y la oposición lo acusan de perpetuar la impunidad y de usar el cargo con fines personales.



Entre sus mayores controversias están haber pedido en 2020 modificar la figura penal de feminicidios, los asesinatos de mujeres por razón de género, y luchar para que la FGR tenga menos obligaciones en la búsqueda de desaparecidos.



Además, está acusado de usar a la FGR y de presionar a la Suprema Corte en un caso en el que él denunció a su cuñada Laura Morán y a su hija Alejandra Cuevas por la muerte de su hermano, Federico Gertz.



Al reiterar su respaldo al fiscal, López Obrador denunció que detrás de los rumores está 'toda esta corriente de mala fe, de malas entrañas y también a lo mejor de bots'.



'Son de esas campañas negras que existen y que tienen que ver muchísimo, no tengo duda, los conservadores”, sostuvo.



El presidente también evadió responder sobre las críticas hacia Gertz Manero por haberse atendido en un hospital de Estados Unidos, después de que López Obrador cuestionó en su campaña electoral que los políticos no se atendieran en el sistema público.



'No sé, ese es un asunto que él decide, yo lo que le deseo es que se recupere, lo necesitamos, está ayudando, está en recuperación, pero todo esto en torno a su situación médica ha mostrado de nuevo la falta de humanismo', remarcó.