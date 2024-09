 AMLO reta a García Luna a presentar pruebas de acusaciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador, retó este miércoles al exsecretario de Seguridad Pública (2006-2012) Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, a presentar pruebas de su acusación sobre los supuestos nexos del mandatario con el narcotráfico.

"¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo, y si yo era opositor? Claro que me espiaba. Entonces escribe que hay pruebas, que hay videos, que hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que los dé a conocer. Él tiene todo", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

El presidente reaccionó a la carta de García Luna, preso por narcotráfico en Estados Unidos, donde el martes denunció supuestas ligas del narcotráfico con López Obrador, como reveló, según él, la captura de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa.

El exfuncionario escribió que "es de conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA (Estados Unidos de América) los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México AMLO (Andrés Manuel López Obrador) y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias".

López Obrador lo desafío a llevar el material incriminatorio ante la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y la Embajada de Estados Unidos en México, que trataron con él porque él lideró la 'guerra contra el narco' de la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).

“Van a perder su tiempo porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias y, repito, la lección es, para los jóvenes, que resistan tentaciones. La política y el poder es humildad, es un apostolado, y tiene uno que actuar con principios, con ideales. Si no, lo destruyen a uno por completo", respondió.

El presidente descartó acciones contra García Luna, declarado culpable en febrero de 2023 de cinco cargos relacionados con el narcotráfico, por lo que podría recibir una sentencia máxima de cadena perpetua el próximo 9 de octubre.

“Nada, nada, nada (de acciones). Nada más es explicar que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos, porque dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Si, como dice él, es inocente. ¿Por qué Calderón no lo defiende?", expuso.

El mandatario relacionó las acusaciones de García Luna con los reportajes que surgieron este año de los medios estadounidenses ProPublica y el New York Times, así como el de la periodista mexicana Anabel Hernández, sobre investigaciones de la DEA de posibles nexos del Cartel de Sinaloa con López Obrador.

“En mi carrera de décadas como dirigente he padecido muchas acusaciones y no han podido. Entonces, es muy sencillo, que presente las pruebas, que hable con Anabel, la periodista, si él no las tiene. Pero, para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información", ironizó.

