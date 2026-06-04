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AMLO reaparece y pide que 'regrese el otro Trump'

Por: Emiliano Gutiérrez

03 Junio 2026, 21:02

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El expresidente criticó la postura actual de Trump y aseguró que durante su gobierno existió una mejor relación bilateral

AMLO reaparece y pide que 'regrese el otro Trump'

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para lanzar críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un documento difundido este miércoles 2 de junio, el exmandatario expresó: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, haciendo referencia a la forma en que, asegura, se desarrolló la comunicación entre ambos gobiernos cuando él encabezaba el Ejecutivo federal.

AMLO critica actitud de Trump hacia México

López Obrador afirmó que durante su gobierno la relación con Trump fue distinta, pues existía diálogo y respeto en temas como migración y combate al crimen organizado.

Incluso recordó que el entonces mandatario estadounidense aceptó su negativa a recibir apoyo de fuerzas especiales para enfrentar a la delincuencia.

“En dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo”, escribió.

Asimismo, destacó que en aquella etapa se concretó el T-MEC, se evitaron confrontaciones mayores y Trump, aseguró, se abstuvo de mantener un discurso hostil contra los mexicanos.

'Trump cambió de actitud por sus asesores': López Obrador

Para el exmandatario, el cambio en la actitud del republicano podría explicarse por la influencia de sus actuales asesores, a quienes calificó como “inexpertos, resentidos y fanáticos”.

También criticó la decisión de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, al advertir que esa medida podría utilizarse para justificar acciones extraterritoriales de Estados Unidos.

"El simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”, advirtió.

Finalmente, López Obrador expresó su deseo de que Trump rectifique y recupere el estilo de diálogo que, según dijo, caracterizó la relación entre ambos durante su administración.

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