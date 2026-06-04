AMLO reaparece y pide que 'regrese el otro Trump'

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente para lanzar críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A través de un documento difundido este miércoles 2 de junio, el exmandatario expresó: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, haciendo referencia a la forma en que, asegura, se desarrolló la comunicación entre ambos gobiernos cuando él encabezaba el Ejecutivo federal.
Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026
AMLO critica actitud de Trump hacia México
López Obrador afirmó que durante su gobierno la relación con Trump fue distinta, pues existía diálogo y respeto en temas como migración y combate al crimen organizado.
Incluso recordó que el entonces mandatario estadounidense aceptó su negativa a recibir apoyo de fuerzas especiales para enfrentar a la delincuencia.
“En dos ocasiones me ofreció apoyo de agentes o de fuerzas especiales para el combate a la delincuencia y comprendió mi desacuerdo”, escribió.
Asimismo, destacó que en aquella etapa se concretó el T-MEC, se evitaron confrontaciones mayores y Trump, aseguró, se abstuvo de mantener un discurso hostil contra los mexicanos.
'Trump cambió de actitud por sus asesores': López Obrador
Para el exmandatario, el cambio en la actitud del republicano podría explicarse por la influencia de sus actuales asesores, a quienes calificó como “inexpertos, resentidos y fanáticos”.
También criticó la decisión de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, al advertir que esa medida podría utilizarse para justificar acciones extraterritoriales de Estados Unidos.
"El simple señalamiento de narcoterrorista o de representar una supuesta amenaza para la seguridad de Estados Unidos, se cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”, advirtió.
Finalmente, López Obrador expresó su deseo de que Trump rectifique y recupere el estilo de diálogo que, según dijo, caracterizó la relación entre ambos durante su administración.