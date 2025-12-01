AMLO reaparece para promocionar su libro 'Grandeza'

Señaló que decidió presentar su libro a través de redes sociales y no en una plaza pública porque, 'no hay que hacerle sombra a la presidenta'

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo para promocionar su libro "Grandeza".

A través de redes sociales compartió un video desde su rancho ubicado en el estado de Tabasco. En este, afirmó que optó por retirarse de la vida pública para no sentirse "insustituible", ni caer en convertirse en "cacique, caudillo o jefe máximo".

En un video de 49 minutos, el exmandatario federal detalló que la corriente de la Cuarta Transformación se nombrará "Humanismo Mexicano", misma que llegó durante su administración.

"¿Qué fue lo que nosotros hicimos? y ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo vamos a bautizar? He propuesto que se llame "humanismo mexicano"

Aseguró que dicha corriente cuenta con dos pilares: la grandeza cultural de México y la historia política.

Finalmente, comentó que solo saldría a la calle por tres razones: si hubiera un atento "contra la democracia", para defender a Sheinbaum si hubiera intento de golpes de Estado o "si la acosan", y para defender la soberanía de México.

¿Cuántos libros ha escrito AMLO?

De acuerdo con diversas fuentes, el expresidente de México cuenta con alrededor de 20 libros publicados.

En dichas publicaciones analiza la historia política del país, las transiciones de su natal estado de Tabasco, así como diversos análisis previo a los procesos electorales del 2006, 2012 y 2018.

Aquí le presentamos la lista:

Del esplendor a la sombra. La república restaurada y el porfirismo - 1986

Tabasco, víctima de un fraude - 1988

Los primeros pasos - 1995

Entre la historia y la esperanza - 1995

Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo - 1999

Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero - 2004

La mafia nos robó la presidencia - 2007

La gran tentación: el petróleo de México - 2008