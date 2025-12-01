AMLO reaparece para promocionar su libro 'Grandeza'

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este domingo para promocionar su libro "Grandeza".
A través de redes sociales compartió un video desde su rancho ubicado en el estado de Tabasco. En este, afirmó que optó por retirarse de la vida pública para no sentirse "insustituible", ni caer en convertirse en "cacique, caudillo o jefe máximo".
En un video de 49 minutos, el exmandatario federal detalló que la corriente de la Cuarta Transformación se nombrará "Humanismo Mexicano", misma que llegó durante su administración.
"¿Qué fue lo que nosotros hicimos? y ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo lo vamos a bautizar? He propuesto que se llame "humanismo mexicano"
Aseguró que dicha corriente cuenta con dos pilares: la grandeza cultural de México y la historia política.
Finalmente, comentó que solo saldría a la calle por tres razones: si hubiera un atento "contra la democracia", para defender a Sheinbaum si hubiera intento de golpes de Estado o "si la acosan", y para defender la soberanía de México.
¿Cuántos libros ha escrito AMLO?
De acuerdo con diversas fuentes, el expresidente de México cuenta con alrededor de 20 libros publicados.
En dichas publicaciones analiza la historia política del país, las transiciones de su natal estado de Tabasco, así como diversos análisis previo a los procesos electorales del 2006, 2012 y 2018.
Aquí le presentamos la lista:
- Del esplendor a la sombra. La república restaurada y el porfirismo - 1986
- Tabasco, víctima de un fraude - 1988
- Los primeros pasos - 1995
- Entre la historia y la esperanza - 1995
- Fobaproa, expediente abierto: reseña y archivo - 1999
- Un proyecto alternativo de nación: hacia un cambio verdadero - 2004
- La mafia nos robó la presidencia - 2007
- La gran tentación: el petróleo de México - 2008
- Contra el desafuero: mi defensa jurídica - 2008
- La mafia que se adueñó de México... y el 2012 - 2010
- No decir adiós a la esperanza - 2012
- Neoporfirismo. Hoy como ayer - 2014
- El poder en el trópico - 2015
- 2018 La salida. Decadencia y renacimiento de México - 2017
- Oye, Trump - 2017
- Hacia una economía moral - 2019
- A la mitad del camino - 2021
- ¡Es con ustedes! - 2022
- Gracias - 2024