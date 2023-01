AMLO promete atajar el tráfico de fentanilo con el Ejército

El presidente López Obrador prometió atajar el tráfico de fentanilo mediante el trabajo de las Fuerzas Armadas, a las que puso a cargo del control de puertos

Por: EFE

Enero 11, 2023, 11:53

El presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió a Estados Unidos y Canadá atajar el tráfico de fentanilo mediante el trabajo de las Fuerzas Armadas, a las que puso a cargo del control de puertos y aduanas, y la destrucción de los laboratorios donde se elabora la droga.



'Estamos trabajando en eso de manera organizada, nos llevó a que todos los puertos y las aduanas estén controladas por las Fuerzas Armadas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios. Estamos evitando la entrada de estos químicos y destruyendo laboratorios', dijo López Obrador tras finalizar la X Cumbre de Líderes de América del Norte.



Ante las crecientes alertas de EUA y Canadá por esta sustancia, aseguró que a México no solo le preocupa las muertes por sobredosis que esta droga sintética está causando en Estados Unidos, sino que teme que el problema se extienda a su territorio.



'No es asunto solo de Estados Unidos, es que si no enfrentamos este problema lo vamos a padecer nosotros', alertó.



Pese a ofrecer el trabajo del Ejército mexicano para atajar la llegada de los químicos con los que se elabora el fentanilo y destruir los laboratorios en los que se elabora, López Obrador aseguró que los tres países están trabajando de forma organizada.



Al respecto del fentanilo, Biden resaltó la labor conjunta entre México y Estados Unidos y destacó que en los últimos seis meses se han detenido a 7,000 traficantes e incautado 11,339 kilogramos, aproximadamente de esta sustancia en la frontera.



'Vamos a seguir con nuestros esfuerzos conjuntos, incluido en los materiales precursores (para elaborar el fentanilo), los laboratorios donde se elabora y los lugares en los que se almacena', dijo el estadounidense.



SILENCIO SOBRE LA DETENCIÓN DEL HIJO DEL 'CHAPO'



Pese a ser preguntado por la detención el jueves pasado de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán más buscados por Estados Unidos, López Obrador evitó responder de forma directa y mencionó algunas de sus medidas para abordar el crimen organizado.



Entre ellas enunció las oportunidades ofrecidas a los jóvenes para evitar que sean captados por los grupos criminales, así como la ausencia de corrupción en su Ejecutivo y de impunidad.



'En la reunión hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los tres países y se garantice la seguridad de nuestros pueblos. Y eso es lo que puedo contestarle', finalizó.